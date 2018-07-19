Во Владимире появятся новые улицы. На собрании комитета по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям депутаты приняли решение о наименовании новых улиц в микрорайоне Полянка. В названиях постарались сохранить историческую связь и учесть географические признаки. Раньше на месте Полянки была деревня Фалалеевка, поэтому главная улица будет носить название Фалалеевская, а на месте бывших просёлочных дорог появятся два Просёлочных переулка.

Во Владимире появятся новые улицы. На собрании комитета по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям депутаты приняли решение о наименовании новых улиц в микрорайоне Полянка. В названиях постарались сохранить историческую связь и учесть географические признаки. Раньше на месте Полянки была деревня Фалалеевка, поэтому главная улица будет носить название Фалалеевская, а на месте бывших просёлочных дорог появятся два Просёлочных переулка. Среди названий улиц, которые ещё предстоит утвердить депутатам: улицы Боголюбка, Большая Полянка, Малая Полянка, 1-ая и 2-ая Проселочные, а также Фалалеевский и Славянский переулки.