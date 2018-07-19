Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы заявил о намерении стопроцентно закрыть все участки своими наблюдателями. Такое заявление в ходе заседания сделал его председатель, главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов.

Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы заявил о намерении "стопроцентно закрыть все участки" своими наблюдателями. Такое заявление в ходе заседания сделал его председатель, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.Алексей Венедиктов подчеркнул, что Общественная палата Москвы намерена на все избирательные участки направить своих наблюдателей, а также сообщил, что штаб готов провести обучение всех наблюдателей, в том числе и наблюдателей от кандидатов."Волонтеры пройдут специальное обучение, которое проведут эксперты Мосгоризбиркома и движения в защиту прав избирателей "Голос", чтобы в единый день голосования 9 сентября обеспечить полномасштабное общественное наблюдение за ходом голосования и подсчетом его результатов — в соответствии с "московским стандартом» выборов, — добавил Алексей Венедиктов. — Наблюдатели от кандидатов и партий смогут пройти обучение вместе с наблюдателями от Общественной палаты. При этом общественные наблюдатели обеспечат тотальный контроль и на «дачных» избирательных участках ".В свою очередь, заместитель председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сказал, что Общественный штаб просит кандидатов также направить своих наблюдателей на все избирательные участки в столице и на так называемые дачные участки. "С 30 июля мы начинаем донабор, об этом мы сообщим на сайте Общественной палаты Москвы. Но 50% наблюдателей уже подтвердили своё участие", — сказал Шапошников.Ранее Московская городская избирательная комиссия утвердила перечень 209 избирательных участков, которые будут образованы за пределами территории города Москвы для голосования на выборах мэра.Закон о создании избирательных участков за пределами столицы на выборах мэра был принят Московской городской думой в трех чтениях 17 мая. Соответствующий законопроект был внесен в Мосгордуму мэром столицы Сергеем Собяниным.