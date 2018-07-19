Для них лето - не каникулы. Владимирские школы используют это время для подготовки к новому учебному году. Сегодня представители мэрии решили нагрянуть без предупреждения в одно из учебных учреждений, чтобы посмотреть, как там идёт ремонт. Что же увидели проверяющие? И кто помогает школе обновляться? Знает Татьяна Данилова.

Для них лето - не каникулы. Владимирские школы используют это время для подготовки к новому учебному году. Сегодня представители мэрии решили нагрянуть без предупреждения в одно из учебных учреждений, чтобы посмотреть, как там идёт ремонт. Что же увидели проверяющие? И кто помогает школе обновляться? Знает Татьяна Данилова.Новый потолок, пол, стены и сцена. В актовый зал 40-й школы вложили 750 тысяч рублей. Именно здесь проходят все торжественные моменты, поэтому начали ремонт именно отсюда. Деньги, по словам директора, из внебюджетных поступлений - от дополнительных образовательных услуг. Сегодня в школу неожиданно нагрянула комиссия из мэрии. Директор показывает чиновникам от образования, что сделано и отчитывается за потраченные деньги. Обновление, в том числе, коснулось и школьных санузлов. На них будет потрачено польше полумиллиона.С инициативой поменять туалеты в школе выступили сами родители. Сейчас здесь новая плитка, установлены отдельные кабинки и диспенсеры для бумаги. Такой комфорт особенно необходим детям начальных классов, говорят мамы.Светлана Бурятинская, председатель родительского комитета: "Вообще наши дети современные, они бывают и в торговых центрах, где всё автоматическое, сенсорное. Они приходят в школу, они иногда даже боятся первый класс, они маленькие такие гномики, они боятся зайти в туалет. Там грязища, вонища, там всё отваливается".Капитальный ремонт коснулся и кабинетов для первоклассников. Здесь заменили окна, освещение, покрасили стены. Впереди закупка школьной мебели. В этом году на ремонт кровли в пяти образовательных учреждениях из городского бюджета было выделено более 3 миллионов рублей. Почти половина этих средств ушла на крышу 40 школы. В планах поменять освящение в бассейне и наконец, полностью обновить школьные коридоры. Общими усилиями через год можно справиться, говорит директор. И уверяет, никаких поборов здесь не существует. Родители сами принимают решение – быть ремонту или нет. Составление сметы, наём подрядчика, контроль и приёмка работ – также в ведении родителей.Дмитрий Кушпита, директор школы № 40: "Администрация к родительским деньгам никакого отношения не имеет, мы их даже не видим. Это не плата. Никто никому ничего не платит. Здесь есть решение родителей, которые выходят с этим решением на администрацию, мы находим какие-то компромиссы, мы разговариваем. Мы выходим на всех родителей, на все родительские комитеты. Мы разговариваем, мы никому не выкручиваем руки".Светлана Бурятинская, председатель родительского комитета: "Никаких жёстких требований, никаких пофамильных списков, кто сдал, кто не сдал, не было. Я сама в своём классе собирала. 80% родителей на ремонт туалетов деньги сдали. Но как всегда в каждом коллективе есть какой-то процент недовольных, какой-то процент, который не хочет участвовать. Этот процент, он, наверное, не хочет участвовать нигде, ни в жизни садов, домов и школ."Во Владимире приёмка детских садов начинается уже на следующей неделе, школ – с 6 августа. Но уже сейчас специалисты от управления образования, в том числе инженеры, делают обход учебных заведений и дают рекомендации.Евгений Алексеенко, зам. начальника управления образования г. Владимира: "Для того, чтобы посмотреть, на каком этапе ремонтные работы, какие ремонтные работы ведутся, как ведутся ремонтные работы. Потому что они профессионалы, они могут посмотреть и подсказать руководителям образовательных учреждений, где может быть не так качественно строители ведут работу".Аналогичные капитальные ремонты сейчас также проводятся в 8, 36, 39, 37 и 15 школах. Их тоже ждут проверки Управления образования. Положением дел в 40 школе чиновники остались довольны.