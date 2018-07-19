Дональд Трамп дорожит договоренностями, достигнутыми на встрече с Владимиром Путиным в Хельсинки. Несмотря на беспрецедентное давление со стороны американской общественности и СМИ, президент США не рискнул обвинить российского лидера во лжи.

Дональд Трамп дорожит договоренностями, достигнутыми навстрече с Владимиром Путиным в Хельсинки. Несмотря на беспрецедентное давлениесо стороны американской общественности и СМИ, президент США не рискнул обвинитьроссийского лидера во лжи.Дональду Трампу приходится выкручиваться, отвечая намногочисленные вопросы корреспондентов по поводу его переговоров с ВладимиромПутиным. В частности, во время интервью телеканалу CBS его спросили – считаетли он, что президент России говорит неправду, когда отрицает российскоевмешательство в выборы США 2016 года. Американский лидер заявил, что не желаетвникать в этот вопрос.Такая позиция президента США объясняется тем, что он желаетсохранить хорошие отношения, установившиеся у него с российским коллегой,считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев."Можно предположить, что в ходе встречи в Хельсинкибыли достигнуты определенного рода договоренности, которыми Трамп оченьдорожит. Он дорожит взаимопониманием, которое у него сложилось с российскимпрезидентом. Трамп решил, что если он сейчас начнет прямо или косвенно обвинятьПутина в том, что он санкционировал (вмешательство в выборы в США – прим. ред.),он фактически подорвет эту атмосферу доверия", – заявил эксперт. Васильевдобавил, что Трамп попал в очень сложный переплет.Напомним, в том же интервью CBS Дональду Трампу пришлосьпояснять некоторые из его высказываний на совместной пресс-конференции сроссийским президентом в Хельсинки. В частности, Трамп сказал, что доверяетзаключениям американских спецслужб о вмешательстве России в американскиевыборы.По словам Васильева, политический шторм, который поднялся вамериканской столице и в правящей элите после хельсинкской встречи, оказался сильнее,чем думал Трамп и его окружение. Этого в Белом доме не предусмотрели – и теперьпытаются как-то выправить ситуацию, заявил эксперт в эфире .