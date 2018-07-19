Дональд Трамп дорожит договоренностями, достигнутыми на
встрече с Владимиром Путиным в Хельсинки. Несмотря на беспрецедентное давление
со стороны американской общественности и СМИ, президент США не рискнул обвинить
российского лидера во лжи.
Дональд Трамп дорожит договоренностями, достигнутыми на
встрече с Владимиром Путиным в Хельсинки. Несмотря на беспрецедентное давление
со стороны американской общественности и СМИ, президент США не рискнул обвинить
российского лидера во лжи.
Дональду Трампу приходится выкручиваться, отвечая на
многочисленные вопросы корреспондентов по поводу его переговоров с Владимиром
Путиным. В частности, во время интервью телеканалу CBS его спросили – считает
ли он, что президент России говорит неправду, когда отрицает российское
вмешательство в выборы США 2016 года. Американский лидер заявил, что не желает
вникать в этот вопрос.
Такая позиция президента США объясняется тем, что он желает
сохранить хорошие отношения, установившиеся у него с российским коллегой,
считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
"Можно предположить, что в ходе встречи в Хельсинки
были достигнуты определенного рода договоренности, которыми Трамп очень
дорожит. Он дорожит взаимопониманием, которое у него сложилось с российским
президентом. Трамп решил, что если он сейчас начнет прямо или косвенно обвинять
Путина в том, что он санкционировал (вмешательство в выборы в США – прим. ред.),
он фактически подорвет эту атмосферу доверия", – заявил эксперт. Васильев
добавил, что Трамп попал в очень сложный переплет.
Напомним, в том же интервью CBS Дональду Трампу пришлось
пояснять некоторые из его высказываний на совместной пресс-конференции с
российским президентом в Хельсинки. В частности, Трамп сказал, что доверяет
заключениям американских спецслужб о вмешательстве России в американские
выборы.
По словам Васильева, политический шторм, который поднялся в
американской столице и в правящей элите после хельсинкской встречи, оказался сильнее,
чем думал Трамп и его окружение. Этого в Белом доме не предусмотрели – и теперь
пытаются как-то выправить ситуацию, заявил эксперт в эфире .