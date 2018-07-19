Жестокое нападение и убийство олимпийского призера Дениса Тена средь бела дня шокировало общественность. Спортсмену пришлось отбиваться от вооруженных грабителей. Медики, которые боролись за жизнь спортсмена, рассказали, почему не смогли его спасти.

Жестокое нападение и убийство олимпийского призера Дениса Тена средь бела дня шокировало общественность. Спортсмену пришлось отбиваться от вооруженных грабителей. Медики, которые боролись за жизнь спортсмена, рассказали, почему не смогли его спасти.По словам врачей, Тен поступил в клинику в состоянии клинической смерти. "В течение более двух часов проводилась сердечно-легочная реанимация. Все усилия были были брошены на спасение жизни. Но, к сожалению, смерть все-таки наступила",– рассказал заместитель главного врача Центральной городской клинической больницы Ержан Куттыгожин.Медик добавил, что скорая помощь прибыла на место происшествия в кратчайшие сроки, передает Tengrinews.kz. "Была оказана полностью квалифицированная помощь, но, тем не менее зона локализации раны – в зоне крупных сосудов", – сообщил он.Казахстанские правоохранители, в свою очередь, также поделились имеющейся на данный момент информацией. "После поступления сообщения, наши сотрудники сразу выехали на место с применением всех тех средств, которые у нас есть, изъяты все вещдоки, которые будут приобщены к уголовному делу", – сообщил и.о. начальника следственного управленияАкылбекУметалиев.Правоохранители подчеркнули, что в их распоряжении есть описание нападавших на Тена, сообщает NUR.KZ. Однако в интересах следствия его пока что не обнародовали.Как рассказал очевидец, на месте нападения сейчас большое скопление полицейских. Кроме того, он также заметил следы крови на асфальте.Ранее сообщалось, что казахстанский фигурист Денис Тен скончался от ножевого ранения. Известно, что спортсмен пытался отбиться от двух неизвестных, которые пытались снять зеркала с его автомобиля. В результате потасовки фигуристу нанесли удар ножом.