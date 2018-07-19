Казахстанский фигурист, бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Сочи Денис Тен скончался от ножевого ранения. Сообщается, что спортсмен потерял много крови.
Казахстанский фигурист, бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Сочи Денис Тен скончался от ножевого ранения. Сообщается, что спортсмен потерял много крови.
В приемном отделении медучреждения подтвердили информацию о госпитализации фигуриста. "Предварительный диагноз при поступлении "Ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных сосудов. Наружное кровотечение", – сообщили медики.
По информации врачей, при поступление в реанимацию состояние пациента оценивалось как крайне тяжелое, передает портал informburo.kz.
В экстренном порядке были начаты реанимационные мероприятия. К моменту госпитализации спортсмен уже потерял три литра крови, пишет .
Позже стало известно, что медики констатировали смерть фигуриста. "Да, умер. Время не знаем", – заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения Казахстана.
Правоохранители Алма-Аты ведут розыск двух неустановленных лиц, подозреваемых в нанесении ножевого ранения фигуристу. Для поимки преступников задействован весь личный состав
Департамента внутренних дел города, сообщает .
На данный момент известны некоторые подробности происшествия. Согласно полицейским сводка, Тен на улице застал двух неизвестных, которые пытались украсть зеркала с его автомобиля. Между ними началась потасовка, и фигуристу нанесли удар ножом.
Напомним, что Денис Тен являлся медалистом зимних Азиатских игр 2011 года, чемпионатов мира 2013 и 2015 годов, а также Континентального чемпионата 2015 и Зимней Универсиады 2017 года. Более того, на Олмипиаде-2014 в Сочи фигурист завоевал бронзовую медаль, став единственным медалистом сборной Казахстана на ОИ-2014.