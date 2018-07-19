Актриса и телеведущая Ксения Алферова похвасталась отличными
формами. Звезда наслаждается отпуском.
Актриса и телеведущая Ксения Алферова похвасталась отличными
формами. Звезда наслаждается отпуском.
В своем Instagram Ксения опубликовала свое фото в черном бикини.
Алферова лежит на воде, подставляя солнечному свету подтянутое тело.
Знаменитость во всю улыбается, давая понять, что отдых проходит на ура.
"Как же я люблю море – написала звезда под постом – Каждое
утро испытываю восторг от возможности нашей ежедневной встречи и ничего кроме
огромной благодарности Богу за такую возможность, не возникает! Море забирает
все плохое, что накопилось внутри и дает энергию, силу, радость, здоровье! Оно
такое разное, такое переменчивое, но всегда ласковое, даже когда сердиться! В
море ты абсолютно свободна, паришь, летишь, скользишь, исполняя давнюю мечту
человека о полете! Будьте счастливы! Ваша Ксюша!"
Подписчики отметили, что 44-летняя артистка отлично выглядит.
Они осыпали Алферову комплиментами. "Прекрасная
русалка (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "красавица стройняшка👍🏻😍", "Красота
какая... это я про вас. .. и про море", "Как вы фигурку поддерживаете ? Классс", "Море красивое, и Ксения красивая... Отличного
отдыха, наша Ксюша :)))", – писали восторженные интернет-обыватели.
Добавим, что еще недавно те же поклонники буквально завалили
Ксению вопросами, куда пропал ее супруг, актер Егор Бероев. В последнее время,
по их мнению, актриса выкладывает фото в соцсетях, на которых запечатлена одна.
Это обстоятельство всерьез обеспокоило фанатов пары, некоторые из них пришли к выводу, что Ксения и Егор развелись.
Устав от сплетен и домыслов, Алферова решила успокоить
почитателей и опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с мужем. "Ладно,
так уж и быть! По заявкам отдыхающих!!! Ваши вопросы :" где муж?"
достигли апогея! Вот он", – с юмором написала тогда звезда.