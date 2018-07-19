Актриса и телеведущая Ксения Алферова похвасталась отличными формами. Звезда наслаждается отпуском.

Актриса и телеведущая Ксения Алферова похвасталась отличнымиформами. Звезда наслаждается отпуском.В своем Instagram Ксения опубликовала свое фото в черном бикини.Алферова лежит на воде, подставляя солнечному свету подтянутое тело.Знаменитость во всю улыбается, давая понять, что отдых проходит на ура."Как же я люблю море – написала звезда под постом – Каждоеутро испытываю восторг от возможности нашей ежедневной встречи и ничего кромеогромной благодарности Богу за такую возможность, не возникает! Море забираетвсе плохое, что накопилось внутри и дает энергию, силу, радость, здоровье! Онотакое разное, такое переменчивое, но всегда ласковое, даже когда сердиться! Вморе ты абсолютно свободна, паришь, летишь, скользишь, исполняя давнюю мечтучеловека о полете! Будьте счастливы! Ваша Ксюша!"Подписчики отметили, что 44-летняя артистка отлично выглядит.Они осыпали Алферову комплиментами. "Прекраснаярусалка (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "красавица стройняшка👍🏻😍", "Красотакакая... это я про вас. .. и про море", "Как вы фигурку поддерживаете ? Классс", "Море красивое, и Ксения красивая... Отличногоотдыха, наша Ксюша :)))", – писали восторженные интернет-обыватели.Добавим, что еще недавно те же поклонники буквально завалилиКсению вопросами, куда пропал ее супруг, актер Егор Бероев. В последнее время,по их мнению, актриса выкладывает фото в соцсетях, на которых запечатлена одна.Это обстоятельство всерьез обеспокоило фанатов пары, некоторые из них пришли к выводу, что Ксения и Егор развелись.Устав от сплетен и домыслов, Алферова решила успокоитьпочитателей и опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с мужем. "Ладно,так уж и быть! По заявкам отдыхающих!!! Ваши вопросы :" где муж?"достигли апогея! Вот он", – с юмором написала тогда звезда.