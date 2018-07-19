Казахстанский фигурист, бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Сочи Денис Тен был доставлен в больницу с ножевым ранением. Сообщается, что спортсмен потерял много крови.

Казахстанский фигурист, бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Сочи Денис Тен был доставлен в больницу с ножевым ранением. Сообщается, что спортсмен потерял много крови.В приемном отделении медучреждения подтвердили информацию о госпитализации фигуриста. "Предварительный диагноз при поступлении "Ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных сосудов. Наружное кровотечение", – сообщили медики.По информации врачей, состояние пациента оценивалось как крайне тяжелое, передает портал informburo.kz.В экстренном порядке были начаты реанимационные мероприятия. В данный момент Тен находится на операции, пишет . Кроме того, спортсмен уже потерял три литра крови.Правоохранители Алма-Аты ведут розыск двух неустановленных лиц, подозреваемых в нанесении ножевого ранения фигуристу. Для поимки преступников задействован весь личный составДепартамента внутренних дел города, сообщает .Информация дополняется.