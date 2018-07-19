Ужинать надо не менее чем за два часа до сна. В противном случае риск развития рака молочной железы и простаты резко возрастает.

Ужинать надо не менее чем за два часа до сна. В противномслучае риск развития рака молочной железы и простаты резко возрастает.Исследователи из Глобального института здоровья в Барселонепроанализировали данные почти 2 тысяч пациентов. А контрольная группадобровольцев, без онкологических заболеваний, снабжала ученых информацией освоем режиме сна и питания.Были изучены данные 1205 женщин с раком молочной железы и621 мужчин с раком простаты. Медики установили, что эти заболевания частосвязаны с активностью гормонов, колебания которых зависят от суточных ритмоворганизма. А поздние ужины и перекусы – одна из причин, приводящих к сбоям, чтовпоследствии и вызывает рак.Меньше всего рисковали заработать рак молочной железы ипростаты те, кто ужинал как минимум за два часа до сна. Эффект был особенно выражену "жаворонков" и тех участников эксперимента, кто вел здоровый образжизни, пишет Medicalxpress.Ранее сообщалось об исследовании, которое провели ученые из Университета штата Иллинойс (США). Они выяснили, что для профилактики рака надо употреблять продукты, насыщенные омега-3 жирными кислотами.Лучшими источниками омега-3 являются морепродукты, грецкие орехи, яйца, дикий рис, льняные семечки и белая фасоль. Ранее стало известно, что омега-3 жирные кислоты могут быть полезны для пациентов с болезнью Альцгеймера. Также они способны помочь предотвратить болезни сердца и диабет.