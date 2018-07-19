Ксения Собчак живет на белом свете только благодаря тому,
что кто-то убивал людей. Захар Прилепин разъяснил телеведущей суть военной
профессии.
Ксения Собчак живет на белом свете только благодаря тому,
что кто-то убивал людей. Захар Прилепин разъяснил телеведущей суть военной
профессии.
Мировая история – это история бесконечных убийств, уверен
Захар Прилепин. Писатель привел в пример историю Соединенных Штатов, которые
образовались в результате уничтожения миллионов представителей индейских
племен.
Прилепин ответил утвердительно на вопрос Собчак, доводилось
ли ему убивать людей. "Да, безусловно, как человек, бывший на трех войнах,
я убивал людей. Ничего я при этом не чувствовал", – заявил писатель. И
добавил, что Собчак живет на белом свете, потому что кто-то убивал людей.
Захар Прилепин уехал на юго-восток Украины в феврале 2017
года. Он собрал там свой батальон и стал в нем политруком, позже он получил
звание майора в самопровозглашенной ДНР. А в июле этого года Прилепин покинул
армию Донбасса, напоминает Ura.ru.
Прилепин встретился с Собчак на дебатах, устроенных
телеканалом "Дождь". Писатель напомнил телеведущей, что она активно
поддерживала переворот на Украине который повлек многочисленные жертвы. И к
непрекращающимся обстрелам мирных жителей Донбасса она тоже почему-то
совершенно равнодушна.
Напомним – Ксения Собчак выдвигала свою кандидатуру на
выборах президента России, которые прошли в марте этого года. Захар Прилепин,
узнав о планах телеведущей, отозвался весьма иронично. А что у нее за
предвыборная программа будет, у Ксении Анатольевны? Дом-2? Я бы на ее месте
радикально выступил против однополых браков", - написал Прилепин в соцсети.
В своей предвыборной программе Собчак заявляла о
необходимости провести новый референдум в Крыму и прекратить войну в Донбассе.