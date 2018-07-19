Ксения Собчак живет на белом свете только благодаря тому, что кто-то убивал людей. Захар Прилепин разъяснил телеведущей суть военной профессии.

Ксения Собчак живет на белом свете только благодаря тому,что кто-то убивал людей. Захар Прилепин разъяснил телеведущей суть военнойпрофессии.Мировая история – это история бесконечных убийств, уверенЗахар Прилепин. Писатель привел в пример историю Соединенных Штатов, которыеобразовались в результате уничтожения миллионов представителей индейскихплемен.Прилепин ответил утвердительно на вопрос Собчак, доводилосьли ему убивать людей. "Да, безусловно, как человек, бывший на трех войнах,я убивал людей. Ничего я при этом не чувствовал", – заявил писатель. Идобавил, что Собчак живет на белом свете, потому что кто-то убивал людей.Захар Прилепин уехал на юго-восток Украины в феврале 2017года. Он собрал там свой батальон и стал в нем политруком, позже он получилзвание майора в самопровозглашенной ДНР. А в июле этого года Прилепин покинулармию Донбасса, напоминает Ura.ru.Прилепин встретился с Собчак на дебатах, устроенныхтелеканалом "Дождь". Писатель напомнил телеведущей, что она активноподдерживала переворот на Украине который повлек многочисленные жертвы. И кнепрекращающимся обстрелам мирных жителей Донбасса она тоже почему-тосовершенно равнодушна.Напомним – Ксения Собчак выдвигала свою кандидатуру навыборах президента России, которые прошли в марте этого года. Захар Прилепин,узнав о планах телеведущей, отозвался весьма иронично. А что у нее запредвыборная программа будет, у Ксении Анатольевны? Дом-2? Я бы на ее местерадикально выступил против однополых браков", - написал Прилепин в соцсети.В своей предвыборной программе Собчак заявляла онеобходимости провести новый референдум в Крыму и прекратить войну в Донбассе.