По словам главе государства, необходимо соблюдать достигнутые соглашения и искать пути мирного разрешения конфликта. Силовой сценарий пути снижает шансы на политическое урегулирование конфликта.
По словам главе государства, необходимо соблюдать достигнутые соглашения и искать пути мирного разрешения конфликта. Силовой сценарий пути снижает шансы на политическое урегулирование конфликта.
На
юго-востоке Украины сохраняются риски обострения ситуации, в чем виноват
официальный Киев, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает . По его словам, это происходит из-за
того, что украинские власти не соблюдают взятые на себя обязательства и
отказываются от мирного разрешения конфликта.
"Демонстрируется
откровенное пренебрежение договоренностями, нежелание вести диалог
со своим гражданами, все сценарии рассчитываются по силовому
пути", – заявил президент на совещании с послами и постоянными представителями
РФ.
Он также обратил
внимание на последствия, к которым может привести включение Украины или Грузии
в состав НАТО. Подобные агрессивные шаги представляют прямую угрозу России, считает
он и добавил, что реакция будет соразмерной.
"Нашим
коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить, в том числе,
скажем, Украину или Грузию в военную орбиту альянса, следовало бы подумать о
возможных последствиях такой безответственной политики", – сказал Путин. По его
словам, это игра на обострение и проявление безответственной политики.