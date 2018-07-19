По словам главе государства, необходимо соблюдать достигнутые соглашения и искать пути мирного разрешения конфликта. Силовой сценарий пути снижает шансы на политическое урегулирование конфликта.

По словам главе государства, необходимо соблюдать достигнутые соглашения и искать пути мирного разрешения конфликта. Силовой сценарий пути снижает шансы на политическое урегулирование конфликта.Наюго-востоке Украины сохраняются риски обострения ситуации, в чем виноватофициальный Киев, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает . По его словам, это происходит из-затого, что украинские власти не соблюдают взятые на себя обязательства иотказываются от мирного разрешения конфликта."Демонстрируетсяоткровенное пренебрежение договоренностями, нежелание вести диалогсо своим гражданами, все сценарии рассчитываются по силовомупути", – заявил президент на совещании с послами и постоянными представителямиРФ.Он также обратилвнимание на последствия, к которым может привести включение Украины или Грузиив состав НАТО. Подобные агрессивные шаги представляют прямую угрозу России, считаетон и добавил, что реакция будет соразмерной."Нашимколлегам, которые играют на обострение, стремятся включить, в том числе,скажем, Украину или Грузию в военную орбиту альянса, следовало бы подумать овозможных последствиях такой безответственной политики", – сказал Путин. По егословам, это игра на обострение и проявление безответственной политики.