В Трудовом кодексе может появиться
нововведение. Согласно ему, работодатель будет иметь право увольнять
сотрудников в связи с утратой доверия.
В Трудовом кодексе может появиться
нововведение. Согласно ему, работодатель будет иметь право увольнять
сотрудников в связи с утратой доверия.
Такое обоснование будет касаться коммерческих предприятий.
Возможность введения нормы рассмотрит Минтруд России.
По словам главы департамента госслужбы ведомства Дмитрия Баснака,
в настоящее время увольнение по этой причине возможно исключительно для
государственных служащих. В связи с этим
в Минтруд обратились представители бизнес-сообщества, попросив распространить
статью на коммерческие предприятия, передает .
Сейчас вопрос находится на стадии обсуждения. При этом Баснак
уточнил, что в Трудовой кодекс соответствующая поправка, возможно, будет
внесена лишь для ограниченного круга компаний.
Отметим, в настоящее время в законе прописаны причины увольнения по этой
статье для госслужащих. Это нарушение налагаемых запретов, в частности,
коммерческая деятельность, счета в зарубежных банках, непредставление
сведений о доходах или расходах и другие.
Напомним,
в прошлом году стало известно, что отслужившие в армии россияне после постановки на учет в службе занятости
смогут претендовать на получение максимального пособия по безработице. Отметим,
на федеральном уровне величина пособия по безработице не может
превышать 4900 рублей.