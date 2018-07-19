В Трудовом кодексе может появиться нововведение. Согласно ему, работодатель будет иметь право увольнять сотрудников в связи с утратой доверия.

В Трудовом кодексе может появитьсянововведение. Согласно ему, работодатель будет иметь право увольнятьсотрудников в связи с утратой доверия.Такое обоснование будет касаться коммерческих предприятий.Возможность введения нормы рассмотрит Минтруд России.По словам главы департамента госслужбы ведомства Дмитрия Баснака,в настоящее время увольнение по этой причине возможно исключительно длягосударственных служащих. В связи с этимв Минтруд обратились представители бизнес-сообщества, попросив распространитьстатью на коммерческие предприятия, передает .Сейчас вопрос находится на стадии обсуждения. При этом Баснакуточнил, что в Трудовой кодекс соответствующая поправка, возможно, будетвнесена лишь для ограниченного круга компаний.Отметим, в настоящее время в законе прописаны причины увольнения по этойстатье для госслужащих. Это нарушение налагаемых запретов, в частности,коммерческая деятельность, счета в зарубежных банках, непредставлениесведений о доходах или расходах и другие.Напомним,в прошлом году стало известно, что отслужившие в армии россияне после постановки на учет в службе занятостисмогут претендовать на получение максимального пособия по безработице. Отметим,на федеральном уровне величина пособия по безработице не можетпревышать 4900 рублей.