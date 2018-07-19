Россия решила симметрично ответить Украине и снизить влияние
украинских санкций на экономику. Правительство разрабатывает план, который чувствительно ударит по Киеву.
Россия решила симметрично ответить Украине и снизить влияние
украинских санкций на экономику. Правительство разрабатывает план, который чувствительно ударит по Киеву.
Минфин, Минэкономики и Минпромторг России составляют список
украинских компаний, которые попадут под ответные санкции. Предложения по
товарам, которые импортирует Украина, будут готовы к 1 августа.
Ограничительные меры со стороны России коснутся не только
юридических, но и физических лиц. Это украинские бизнесмены, чиновники и
политики. Одна из мер, которые к ним применят – блокировка их активов в России и запрет на
вывод денег.
Меры, которые принимает Москва – ответ на действия Киева. В
соответствии с указом, подписанным в мае этого года Петром Порошенко, украинские
санкции коснулись членов Госдумы и Совета федерации России, сотрудников
администрации президента, дипломатов, крупных бизнесменов. Кроме того, целому
ряду деятелей культуры запрещен въезд на Украину, а их украинские активы (если они
есть) подлежат конфискации.
А в июле 2016 года Порошенко ввел запрет на ввоз в страну
российских товаров. Был запрещен импорт мяса, кондитерских изделий, детского
питания, рыбы, водки, пива и сигарет, ввоз оборудования для железных дорог.
Тогда же он поручил приостановить деятельность 243 российских компаний на
украинской территории за ведение бизнеса с Донбассом, напоминает .
Как сообщают источники газеты "Коммерсант", санкции
в первую очередь могут коснуться украинских производителей удобрений. Прежде
меры Киева затронули российские "Фосагро" и "Еврохим". В то
же время, специалисты отмечают, что поставки удобрений с Украины в Россию ничтожно
малы, так что меры выглядят немного странно.