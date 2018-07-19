Россия решила симметрично ответить Украине и снизить влияние украинских санкций на экономику. Правительство разрабатывает план, который чувствительно ударит по Киеву.

Россия решила симметрично ответить Украине и снизить влияниеукраинских санкций на экономику. Правительство разрабатывает план, который чувствительно ударит по Киеву.Минфин, Минэкономики и Минпромторг России составляют списокукраинских компаний, которые попадут под ответные санкции. Предложения потоварам, которые импортирует Украина, будут готовы к 1 августа.Ограничительные меры со стороны России коснутся не толькоюридических, но и физических лиц. Это украинские бизнесмены, чиновники иполитики. Одна из мер, которые к ним применят – блокировка их активов в России и запрет навывод денег.Меры, которые принимает Москва – ответ на действия Киева. Всоответствии с указом, подписанным в мае этого года Петром Порошенко, украинскиесанкции коснулись членов Госдумы и Совета федерации России, сотрудниковадминистрации президента, дипломатов, крупных бизнесменов. Кроме того, целомуряду деятелей культуры запрещен въезд на Украину, а их украинские активы (если ониесть) подлежат конфискации.А в июле 2016 года Порошенко ввел запрет на ввоз в странуроссийских товаров. Был запрещен импорт мяса, кондитерских изделий, детскогопитания, рыбы, водки, пива и сигарет, ввоз оборудования для железных дорог.Тогда же он поручил приостановить деятельность 243 российских компаний наукраинской территории за ведение бизнеса с Донбассом, напоминает .Как сообщают источники газеты "Коммерсант", санкциив первую очередь могут коснуться украинских производителей удобрений. Преждемеры Киева затронули российские "Фосагро" и "Еврохим". В тоже время, специалисты отмечают, что поставки удобрений с Украины в Россию ничтожномалы, так что меры выглядят немного странно.