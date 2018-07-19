Новость об онкологическом заболевании у музыканта Александра Розенбаума повергла россиян в шок. Певец поспешил успокоить поклонников, параллельно обвинив Андрея Малахова в распространении сплетен, но, как оказалось, ведущего распекли несправедливо.

Новость об онкологическом заболевании у музыканта АлександраРозенбаума повергла россиян в шок. Певец поспешил успокоить поклонников,параллельно обвинив Андрея Малахова в распространении сплетен, но, какоказалось, ведущего распекли несправедливо.На своей официальной страничке в социальной сети InstagramАлександр Розенбаум обратился к взволнованной общественности. "Уважаемыедрузья, прекрасно себя чувствую. Никогда не опровергал желтопузые газеты, неопускался до этого, но в данном случае хочу успокоить своих поклонников. Жив,здоров, прекрасно себя чувствую. На данный момент в отпуске. Ни о какойонкологии и речи быть не может. Тьфу-тьфу-тьфу", – написал певец. Кпубликации исполнитель прикрепил скриншот интернет-страницы издания "СтарХит",которое цитировало выступление народного артиста Иосифа Кобзона в программе "Пустьговорят" Первого канала.Интернет-обыватели тут же принялись искать виноватых. И, таккак Андрей Малахов является главным редактором журнала "СтарХит", его назначили крайним в этой некрасивой ситуации: на Андрея сошла лавина из упреков ипроклятий.В защиту поруганного Малахова выступил член экспертногосовета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе РФВадим Манукян. Специалист сообщил Dni.Ru, что шоумена бранят напрасно."Меня сложно заподозрить в симпатии к Андрею Малахову –лукаво начал Вадим – Я часто критикую его передачи и темы, которые он для нихвыбирает, но такое впечатление, что к нему прилетел бумеранг. Однако в этомслучае он прилетел к нему абсолютно незаслуженно".Манукян уверен, что начало новости о раке Розенбаума положилсовсем не Малахов. "Иосиф Кобзон на всю страну произнес, что Розенбаум лечилсяот онкологии, произошло это в эфире Первого канала, но Александр Яковлевич этопочему-то проигнорировал и не нашел ничего лучше, чем обвинить, как онвыразился "желтопузые газеты" в том, что они пустили этот слух. Да ивсе бы ничего, но он в качестве примера в своей социальной сети привел журнал"СтарХит", который как известно принадлежит Андрею Малахову. По сути,тем самым он его подставил перед своими подписчиками", – заявил член экспертногосовета."Видели бы Вы комментарии под этой публикацией Розенбаума –продолжил специалист – Там "гори в аду" в отношении Малахова,наверное, это самое мягкое, что можно обнаружить. Столько проклятий, стольконегатива, столько злости от людей, которые даже не удосужились вникнуть в тему.Так, 95% комментариев написаны по принципу "слышал звон – не знаю гдеон". Я желаю Александру Яковлевичу здоровья и очень прошу проявлять большемудрости. Понимаю, тот факт, что Кобзон раскрыл эту неприятную тему, несогласовав с Розенбаумом может быть неприятен. Но все же не стоит срывать своезло на журналистах, которые только процитировали слова мэтра".Напомним, в эфире телепередачи "Пусть говорят" Первогоканала Иосиф Давыдович Кобзон проговорился, что рекомендовал Александру Розенбаумуклинику, в которой лечатся онкологические больные. После этого отечественныеСМИ всполошились и известие о раке у Александра Розенбаума стало настоящейсенсацией.