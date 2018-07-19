Новость об онкологическом заболевании у музыканта Александра
Розенбаума повергла россиян в шок. Певец поспешил успокоить поклонников,
параллельно обвинив Андрея Малахова в распространении сплетен, но, как
оказалось, ведущего распекли несправедливо.
Новость об онкологическом заболевании у музыканта Александра
Розенбаума повергла россиян в шок. Певец поспешил успокоить поклонников,
параллельно обвинив Андрея Малахова в распространении сплетен, но, как
оказалось, ведущего распекли несправедливо.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram
Александр Розенбаум обратился к взволнованной общественности. "Уважаемые
друзья, прекрасно себя чувствую. Никогда не опровергал желтопузые газеты, не
опускался до этого, но в данном случае хочу успокоить своих поклонников. Жив,
здоров, прекрасно себя чувствую. На данный момент в отпуске. Ни о какой
онкологии и речи быть не может. Тьфу-тьфу-тьфу", – написал певец. К
публикации исполнитель прикрепил скриншот интернет-страницы издания "СтарХит",
которое цитировало выступление народного артиста Иосифа Кобзона в программе "Пусть
говорят" Первого канала.
Интернет-обыватели тут же принялись искать виноватых. И, так
как Андрей Малахов является главным редактором журнала "СтарХит", его назначили крайним в этой некрасивой ситуации: на Андрея сошла лавина из упреков и
проклятий.
В защиту поруганного Малахова выступил член экспертного
совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе РФ
Вадим Манукян. Специалист сообщил Dni.Ru, что шоумена бранят напрасно.
"Меня сложно заподозрить в симпатии к Андрею Малахову –
лукаво начал Вадим – Я часто критикую его передачи и темы, которые он для них
выбирает, но такое впечатление, что к нему прилетел бумеранг. Однако в этом
случае он прилетел к нему абсолютно незаслуженно".
Манукян уверен, что начало новости о раке Розенбаума положил
совсем не Малахов. "Иосиф Кобзон на всю страну произнес, что Розенбаум лечился
от онкологии, произошло это в эфире Первого канала, но Александр Яковлевич это
почему-то проигнорировал и не нашел ничего лучше, чем обвинить, как он
выразился "желтопузые газеты" в том, что они пустили этот слух. Да и
все бы ничего, но он в качестве примера в своей социальной сети привел журнал
"СтарХит", который как известно принадлежит Андрею Малахову. По сути,
тем самым он его подставил перед своими подписчиками", – заявил член экспертного
совета.
"Видели бы Вы комментарии под этой публикацией Розенбаума –
продолжил специалист – Там "гори в аду" в отношении Малахова,
наверное, это самое мягкое, что можно обнаружить. Столько проклятий, столько
негатива, столько злости от людей, которые даже не удосужились вникнуть в тему.
Так, 95% комментариев написаны по принципу "слышал звон – не знаю где
он". Я желаю Александру Яковлевичу здоровья и очень прошу проявлять больше
мудрости. Понимаю, тот факт, что Кобзон раскрыл эту неприятную тему, не
согласовав с Розенбаумом может быть неприятен. Но все же не стоит срывать свое
зло на журналистах, которые только процитировали слова мэтра".
Напомним, в эфире телепередачи "Пусть говорят" Первого
канала Иосиф Давыдович Кобзон проговорился, что рекомендовал Александру Розенбауму
клинику, в которой лечатся онкологические больные. После этого отечественные
СМИ всполошились и известие о раке у Александра Розенбаума стало настоящей
сенсацией.