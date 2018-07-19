Два человека погибли в результате продолжающегося наводнения
в Оренбургской области. Семейная пара утонула в собственном доме.
Два человека погибли в результате продолжающегося наводнения
в Оренбургской области. Семейная пара утонула в собственном доме.
Более 17 миллиметров осадков уже выпало на территории
Шарлыкского района, где расположен поселок Зеркло. Трагический оборот события
приняли вечером 18 июля. Незаконно построенная в селе дамба не выдержала напора
воды, потоки хлынули в дома.
"Из-за того, что были серьезные ливни в Шарлыкском
районе, произошло разрушение незаконно возведенной дамбы гидросооружения. В
связи с этим были подтоплены несколько домовладений", – сообщила
руководитель пресс-службы губернатора Оренбургской области Елена Лапаева.
Все случилось в районе 22 часов по местному времени. Затопило
пять домов, четыре из них – жилые. Пожилая пара, проживавшая в одном из них, не
смогла спастись. Мужчина в прошлом работал учителем, инвалид.
"Он был в гараже, а она в доме. Жили они возле речки.
Вода в доме не дошла до потолка десять сантиметров", – рассказали жители
поселка. Остальных людей, оказавшихся в опасной зоне, эвакуировали – в их числе
беременную женщину.
Сообщается, что сейчас системы энерго-, газо– и водоснабжения в населенном пункте функционируют в штатном режиме.
На месте происшествия развернут оперативный штаб. В МЧС
заявляют, что дамба в поселке была построена незаконно. Уже назначена
прокурорская проверка – сотрудникам ведомства предстоит выяснить, кто возводил
гидротехническое сооружение, передает Оrenday.