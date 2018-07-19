Два человека погибли в результате продолжающегося наводнения в Оренбургской области. Семейная пара утонула в собственном доме.

Два человека погибли в результате продолжающегося наводненияв Оренбургской области. Семейная пара утонула в собственном доме.Более 17 миллиметров осадков уже выпало на территорииШарлыкского района, где расположен поселок Зеркло. Трагический оборот событияприняли вечером 18 июля. Незаконно построенная в селе дамба не выдержала напораводы, потоки хлынули в дома."Из-за того, что были серьезные ливни в Шарлыкскомрайоне, произошло разрушение незаконно возведенной дамбы гидросооружения. Всвязи с этим были подтоплены несколько домовладений", – сообщиларуководитель пресс-службы губернатора Оренбургской области Елена Лапаева.Все случилось в районе 22 часов по местному времени. Затопилопять домов, четыре из них – жилые. Пожилая пара, проживавшая в одном из них, несмогла спастись. Мужчина в прошлом работал учителем, инвалид."Он был в гараже, а она в доме. Жили они возле речки.Вода в доме не дошла до потолка десять сантиметров", – рассказали жителипоселка. Остальных людей, оказавшихся в опасной зоне, эвакуировали – в их числебеременную женщину.Сообщается, что сейчас системы энерго-, газо– и водоснабжения в населенном пункте функционируют в штатном режиме.На месте происшествия развернут оперативный штаб. В МЧСзаявляют, что дамба в поселке была построена незаконно. Уже назначенапрокурорская проверка – сотрудникам ведомства предстоит выяснить, кто возводилгидротехническое сооружение, передает Оrenday.