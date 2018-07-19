Общение проходило на заводе по производству мороженого. Собянин интересовался, какую еще поддержку от города хотели бы получить промышленные предприятия. А еще возникла идея создать новый сорт мороженого, которое станет еще одним сладким символом Москвы.

Общение проходило на заводе по производству мороженого. Собянин интересовался, какую еще поддержку от города хотели бы получить промышленные предприятия. А еще возникла идея создать новый сорт мороженого, которое станет еще одним сладким символом Москвы.Для первой встречи с избирателями, пожалуй, лучшего места не найти. Самое вкусное производство — московская фабрика мороженого. Сергей Собянин общается с теми, кто из молока, ванили и фруктов делает продукт, вкус которого напоминает детство. Дегустация — и предложение от сотрудников фабрики: создать мороженое "Москва". Столичный мэр идею поддерживает."Мы провели большой конкурс среди кондитеров и создали торт "Москва", и он стал одним из самых популярных тортов в Москве. Затем приступили к созданию конфет "Москва". Хорошее предложение по созданию мороженого. Давайте вместе проведем конкурс, сделаем вкусную продукцию, я думаю, что москвичи поддержат", — говорит он.Каким будет вкус у такого мороженого, пока неизвестно. На фабрике обещают: оно будет на 100 процентов натуральным.Сергей Собянин интересуется, какую помощь город может оказать промышленным предприятиям. По мнению мэра, поддержку в первую очередь должны получать те компании, которые заинтересованы не только в развитии своего производства, но и в улучшении жизни города."Мы поддерживаем, конечно, все предприятия, но в первую очередь те, которые нужны для города и которые обеспечивают хорошую заработную плату. Которые вкладывают деньги в свое развитие. Мы определяем целый ряд льгот: льгота по налогу на землю, на недвижимость, на прибыль, и ряд других налогов, которые обеспечивает возможность инвестировать в свои предприятия", — говорит мэр.Сергей Собянин подчеркивает: выдвигается не от партии, а от москвичей. Свою предвыборную программу строит именно на их предложениях, которые будет собирать именно на таких встречах. Идеи жителей столицы сейчас по всему городу собирают и волонтеры штаба Сергея Собянина, чтобы в итоге они попали в городские программы и воплотились в жизнь.В ближайшие дни свои встречи с избирателями проведут и другие участники предвыборной гонки. Выборы мэра Москвы назначены на 9 сентября.