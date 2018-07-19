Смертельная игра с газом. Во Владимирской области 17-летний подросток погиб, отравившись газом из баллона. Трагедия произошла 18 июля. Дома у друга юноша решил подышать токсичными парами. Для этого они вместе с товарищем заранее приобрели баллон в магазине. Подросток вдохнул газ, а примерно через десять минут ему стало плохо, юноша упал на пол и начал задыхаться.

Смертельная игра с газом. Во Владимирской области 17-летний подросток погиб, отравившись газом из баллона. Трагедия произошла 18 июля. Дома у друга юноша решил подышать токсичными парами. Для этого они вместе с товарищем заранее приобрели баллон в магазине. Подросток вдохнул газ, а примерно через десять минут ему стало плохо, юноша упал на пол и начал задыхаться. Друг бросился за матерью, которая была во дворе, на место вызвали скорую помощь, однако прибывшие в короткое время врачи констатировали смерть несовершеннолетнего. Друг погибшего признался, пары токсичного вещества они вдыхали и ранее, но всё обходилось без происшествий. В период с 2014 года зафиксировано уже 6 аналогичных смертельных случаев, эта трагедия стала 7.Ирина Минина - старший помощник руководителя регионального СКР: "Вчера следователь разговаривал с мальчиком, с другом погибшего. Он выглядит то адекватно, он разговаривает адекватно, т.е., фактически, вот какие-то даже малейшие отклонения в психике, малейшие отклонения в поведении, в состоянии здоровья способны увидеть только те, кто постоянно рядом, которые знают какой он всегда и что-то начинает происходить. Вот это должно тревожить родительское сообщество. Но вы поймите, что все что у нас заканчивается на -мания это болезнь,когда один раз от глупости ребенок пробует какую-то ерунду, потом он уже, чаще всего не может отказаться".