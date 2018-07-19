Журнал Fortune опубликовал ежегодный список 40 самых влиятельных молодых людей мира, которым еще не исполнилось 40 лет. Возглавили рейтинг 40 under 40 сразу два 34-летних бизнесмена: сооснователь и руководитель Facebook Марк Цукерберг, а также Кевин Систром — глава соцсети Instagram, принадлежащей тому же Facebook.

Журнал Fortune опубликовал ежегодный список 40 самых влиятельных молодых людей мира, которым еще не исполнилось 40 лет. Возглавили рейтинг "40 under 40" сразу два 34-летних бизнесмена: сооснователь и руководитель Facebook Марк Цукерберг, а также Кевин Систром — глава соцсети Instagram, принадлежащей тому же Facebook.В списке оказались всего два предпринимателя с российскими корнями: соучредитель и бывший генеральный директор "ВКонтакте", а ныне — глава мессенджера Telegram, 33-летний Павел Дуров (25 место), и создатель криптовалюты Ethereum, 24-летний Виталик Бутерин (22 место). Дуров вошел в рейтинг Fortune впервые, Бутерин — уже в третий раз.Составители рейтинга подчеркнули, что капитализация придуманного Бутерином "эфира" составляет уже $48 миллиардов, что делает эту валюту второй по значимости после биткоина. Про Дурова авторы Fortune написали, что проект "создателя клона Facebook", запущенный почти пять лет назад, собрал внушительную аудиторию численностью более чем в 200 миллионов пользователей в месяц.∎В список "криптомиллионеров" Forbes вошли Виталик Бутерин и Валерий Вавилов читайте такжеСооснователь и глава Airbnb Брайан Чески (36 лет) занял 5-ю строчку, глава Dropbox Дрью Хьюстон (35) и директор Spotify Дэниел Ек (35) — 8-ю. Руководитель Snap Эван Шпигель (28) обосновался на 16-м месте, певица Рианна — на 21-м.