Оперные певцы и супруги Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отменили выступление на фестивале в Баден-Бадене. 20 и 23 июля они не выйдут на сцену Адриана Лекуврер.

Оперные певцыи супруги Анна Нетребко иЮсиф Эйвазов отмениливыступление на фестивале в Баден-Бадене. 20 и 23 июля они не выйдут на сцену "Адриана Лекуврер".Стало известно, что знаменитые и любимые истиннымиценителями искусства артисты отменили выступление в Германии из-за вирусногозаболевания. Вместо них выступят солистка Мариинского театра Татьяна Сержан итенор Мигран Агаджанян.Ожидается, что сраженные недугом певцы вернутся насцену во время гастрольного тура по Южной Америке, передает Operawire.Отметим, что многих поклонников талантливой четы оченьинтересует не только их творческая, но и личная жизнь. Ранее выяснилось, что досоюза с Анной Нетребко Юсиф Эйвазов состоял в браке с итальянской журналисткойАдель Феррари, которая по возрасту годилась ему в бабушки.По словам друзей певца, этот брак был фиктивным. Какпризнался сам артист, он оформил развод, когда Анна заявила, что хочет замуж.Добавляет повод обсудить жизнь Нетребко и то, что онаявляется активной пользовательницей Instagram. Певицарегулярно радует своих подписчиков новыми фото и видео. Так, недавно семья вместес сыном Тьяго путешествовала по Италии.