Американские сенаторы решили вынести на всеобщее обсуждение государственные тайны. Они требуют вызвать в конгресс переводчицу президента США, чтобы она раскрыла содержание тайных переговоров в Хельсинки.

Американские сенаторы решили вынести на всеобщее обсуждениегосударственные тайны. Они требуют вызвать в конгресс переводчицу президентаСША, чтобы она раскрыла содержание тайных переговоров в Хельсинки.Со скандальной инициативой выступила сенатор Джин Шахин изштата Нью-Гэмпшир. Ее поддержали представители Демократической партииподдержали. Шахин призывает переводчицу Марину Гросс раскрыть, о чем президентыговорили во время встречи тет-а-тет, и что именно Трамп пообещал Путину."Она поможет установить, чем поделился президент и чтоон пообещал Путину от нашего имени" – написала сенатор на своей странице вTwitter.Отказаться Гросс, судя по всему, не сможет – в таком случаеее намерены вызвать для дачи показаний в суд, передает CNN. Неясно пока, готовы ли республиканцыпойти нга встречу демократам и вызватьпереводчицу в Капитолий – а ведь именно они утверждают кандидатуры длявыступления в конгрессе.Напомним, после встречи президентов России и США в Хельсинки,которая состоялась 16 июля, противники Трампа назвали его "марионеткойПутина". Американского лидера обвинили в продаже безопасности страны идемократии.Марина Гросс работает в госдепартаменте США более 10 лет.Она сопровождала бывшую первую леди США Лору Буш в Сочи в 2008 году, а такжеработала с экс-госсекретарем Рексом Тиллерсоном.Как писали Dni.Ru, Дональду Трампу приходится выкручиваться, отвечая на многочисленные вопросы корреспондентов по поводу его переговоров с Владимиром Путиным. Во время интервью телеканалу CBS его спросили, считает ли он, что президент России говорит неправду, когда отрицает российское вмешательство в выборы США 2016 года. Американский лидер заявил, что не желает вникать в этот вопрос.Эксперты объясняют позицию президента США тем, что он хочет сохранить хорошие отношения, установившиеся у него с российским коллегой. И потому старается обходить скользкие темы, не скатываясь к обвинениям в адрес Москвы.