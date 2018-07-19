Американские сенаторы решили вынести на всеобщее обсуждение
государственные тайны. Они требуют вызвать в конгресс переводчицу президента
США, чтобы она раскрыла содержание тайных переговоров в Хельсинки.
Американские сенаторы решили вынести на всеобщее обсуждение
государственные тайны. Они требуют вызвать в конгресс переводчицу президента
США, чтобы она раскрыла содержание тайных переговоров в Хельсинки.
Со скандальной инициативой выступила сенатор Джин Шахин из
штата Нью-Гэмпшир. Ее поддержали представители Демократической партии
поддержали. Шахин призывает переводчицу Марину Гросс раскрыть, о чем президенты
говорили во время встречи тет-а-тет, и что именно Трамп пообещал Путину.
"Она поможет установить, чем поделился президент и что
он пообещал Путину от нашего имени" – написала сенатор на своей странице в
Twitter.
Отказаться Гросс, судя по всему, не сможет – в таком случае
ее намерены вызвать для дачи показаний в суд, передает CNN. Неясно пока, готовы ли республиканцы
пойти нга встречу демократам и вызвать
переводчицу в Капитолий – а ведь именно они утверждают кандидатуры для
выступления в конгрессе.
Напомним, после встречи президентов России и США в Хельсинки,
которая состоялась 16 июля, противники Трампа назвали его "марионеткой
Путина". Американского лидера обвинили в продаже безопасности страны и
демократии.
Марина Гросс работает в госдепартаменте США более 10 лет.
Она сопровождала бывшую первую леди США Лору Буш в Сочи в 2008 году, а также
работала с экс-госсекретарем Рексом Тиллерсоном.
Как писали Dni.Ru, Дональду Трампу приходится выкручиваться, отвечая на многочисленные вопросы корреспондентов по поводу его переговоров с Владимиром Путиным. Во время интервью телеканалу CBS его спросили, считает ли он, что президент России говорит неправду, когда отрицает российское вмешательство в выборы США 2016 года. Американский лидер заявил, что не желает вникать в этот вопрос.
Эксперты объясняют позицию президента США тем, что он хочет сохранить хорошие отношения, установившиеся у него с российским коллегой. И потому старается обходить скользкие темы, не скатываясь к обвинениям в адрес Москвы.