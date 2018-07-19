Голливудских звезд планировали снять в первом
в истории кино гей-вестерне Горбатая гора. В этом признался режиссер Гас Ван Сент,
первым взявшийся за адаптацию одноименного рассказа.
Голливудских звезд планировали снять в "первом
в истории кино гей-вестерне" "Горбатая гора". В этом признался режиссер Гас Ван Сент,
первым взявшийся за адаптацию одноименного рассказа.
Режиссер
признался, что так и не снял свою версию фильма из-за провала с кастингом. Дело
в том, что Ван Сент хотел снять в главных ролях ковбоев-любовников Брэда Питта
и Леонардо Ди Каприо.
Однако голливудские
секс-идолы отказались от пикантного предложения. Также себя повели актеры Мэтт Дэймон и Райан Филлипп,
передает IndieWire.
По словам
режиссера, сниматься в роли геев никто из звезд не соглашался. Но Ван Сенту
были нужны именно известные артисты.
"Но ничего не получалось", – констатировал
он. В итоге кантирну снял другой режиссер.
Драма "Горбатая гора" основана на одноименном рассказе
американской писательницы Энни Пру,
опубликованном в 1997 году. Режиссером фильма стал тайваньский кинематографист Энг Ли.
Лента вышла
на экраны в 2005 году. Премьера фильма состоялась на Венецианском
кинофестивале, где он был удостоен главной награды – "Золотого льва". В главных ролях снялись роли Хит Леджер и
Джейк Джилленхол. "Горбатая гора" получила три премии "Оскар". Отметим, в классических голливудских вестернах скрытый гомоэротический текст присутствует и в фильме Говарда
Хоукса "Красная
река".