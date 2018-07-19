Голливудских звезд планировали снять в первом в истории кино гей-вестерне Горбатая гора. В этом признался режиссер Гас Ван Сент, первым взявшийся за адаптацию одноименного рассказа.

Голливудских звезд планировали снять в "первомв истории кино гей-вестерне" "Горбатая гора". В этом признался режиссер Гас Ван Сент,первым взявшийся за адаптацию одноименного рассказа.Режиссерпризнался, что так и не снял свою версию фильма из-за провала с кастингом. Делов том, что Ван Сент хотел снять в главных ролях ковбоев-любовников Брэда Питтаи Леонардо Ди Каприо.Однако голливудскиесекс-идолы отказались от пикантного предложения. Также себя повели актеры Мэтт Дэймон и Райан Филлипп,передает IndieWire.По словамрежиссера, сниматься в роли геев никто из звезд не соглашался. Но Ван Сентубыли нужны именно известные артисты."Но ничего не получалось", – констатировалон. В итоге кантирну снял другой режиссер.Драма "Горбатая гора" основана на одноименном рассказеамериканской писательницы Энни Пру,опубликованном в 1997 году. Режиссером фильма стал тайваньский кинематографист Энг Ли.Лента вышлана экраны в 2005 году. Премьера фильма состоялась на Венецианскомкинофестивале, где он был удостоен главной награды – "Золотого льва". В главных ролях снялись роли Хит Леджер иДжейк Джилленхол. "Горбатая гора" получила три премии "Оскар". Отметим, в классических голливудских вестернах скрытый гомоэротический текст присутствует и в фильме ГовардаХоукса "Краснаярека".