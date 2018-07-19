Степан Меньщиков и Евгения Шамаева оформили развод. Пара так и не смогла восстановить отношения после скандала, который произошел между ними на ток-шоу Дмитрия Шепелева.

Степан Меньщиков и Евгения Шамаева оформили развод. Пара так и не смогла восстановить отношения после скандала, который произошел между ними на ток-шоу Дмитрия Шепелева.О разводе со Степаном Меньщиковым рассказала его экс-супруга Евгения Шамаева. "Развод официально оформлен надо съездить только бумажки забрать) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала Шамаева на своей официальной страничке в социальной сети "ВКонтакте".Бывший супруги сумели сохранить добрые отношения. Они даже приняли решение жить недалеко друг от друга. "Сейчас спустя время приняла решение жить ближе со Степаном, дети нуждаются а нем как и во мне как оказалось переехали временно опять же на пол года год ,дальше посмотрим ! Вообщем личные отношения папы и мамы ну ни как не волнуют малышей ) поэтому теперь живем ближе и всем комфортно", – оптимистично объявила экс-супруга Меньщикова.Отметим, что осенью прошлого года в семье звезды скандально известного телепроекта "Дом-2" разразился скандал. На ток-шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле" Степан Меньщиков узнал о том, что четыре года воспитывал не своего сына. Жена экс-участника телестройки рассказала об изменах избраннику.Тогда Евгения пожаловалась, что Степан не уделяет внимание семье, а живет только своими заботами. В результате, обиженная женщина призналась, что когда они были в ссоре с Меньщиковым, у нее появлялись другие ухажеры. При этом она подчеркнула, что еще в начале совместной жизни говорила, что не испытывала любви к Степану. Но это не помешало им родить двоих детей – Ваню и Варю.На шоу Шепелев обнародовал результаты ДНК-теста, который показал, что на самом деле Ваня не является биологическим сыном Степана. Зал возмущенно загудел. Тут-то Евгения и сообщила, что с самого начала знала, что муж не является отцом ее ребенка. К его чести, Степан заявил, что все равно будет любить и заботиться о мальчике.