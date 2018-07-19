В черном александрийском саркофаге обнаружены три поврежденные мумии. Мумии сильно повреждены водой, просочившейся в саркофаг через трещину. Ученым теперь предстоит выяснить, кто именно был здесь захоронен.

В черном александрийском саркофаге обнаружены три поврежденные мумии. Мумии сильно повреждены водой, просочившейся в саркофаг через трещину. Ученым теперь предстоит выяснить, кто именно был здесь захоронен.Как уточняет РИА Новости со ссылкой на главу управления по вопросам памятников древности Мустафу аль-Вазири, находки не принадлежат какой-либо королевской семье, поскольку на саркофаге отсутствуют соответствующие надписи.На территории раскопок могут находиться памятники эллинистического периода истории Египта (примерно 332-330 годов до нашей эры). В этом же районе располагаются уже открытые погребения.Тайна запечатанного саркофага породила массу слухов в египетских и европейских СМИ. В Египте заговорили о "проклятии фараона" и о том, что саркофаг, скорее всего, не был до сих пор открыт и разграблен из-за некоего "зла", заключенного в нем. Было предположение, что саркофаг мог принадлежать самому Александру Македонскому, место захоронения которого до сих пор не было найдено.Нетронутый мародерами запечатанный таинственный гигантский саркофаг из черного гранита весом 25-30 тонн был обнаружен в начале июля во время строительных работ под одним из зданий в Александрии.