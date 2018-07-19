Президент США Дональд Трамп обвинил фальшивые СМИ в желании добиться крупной конфронтации с Россией, в том числе войны. Амриканский лидер разразился критическими высказываниями в своем Twitter.

Президент США Дональд Трамп обвинил "фальшивые" СМИ в желании добиться крупной конфронтации с Россией, в том числе войны. Амриканский лидер разразился критическими высказываниями в своем Twitter.Встреча лидеров двух сверхдержав в Хельсинки не дает покоя западной прессе. Американские журналисты набросились на Дональда Трампа с обвинениями в том, что тот "прогнулся под Путина" и "проявил себя как бесхребетный президент".Как известно, глава Белого дома в таких случаях не лезет за словом в карман. Трамп в очередной раз умело отразил нападки СМИ.По словам американского лидера, журналисты намеренно нагнетают обстановку, добиваясь ухудшения отношений Вашингтона и Москвы. "Фальшивые СМИ так страстно хотят крупномасштабной конфронтации с Россией, даже такой конфронтации, которая может привести к войне", – подчеркнул Трамп.Кроме того, глава Белого дома убежден, что его успешно проведенный саммит с Владимиром Путиным мозолит глаза злопыхателям. "Они делают это с таким бездумным упорством и ненавидят тот факт, что у меня, возможно, будут хорошие отношения с Путиным", — добавил он.Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп отказался обвинять российского коллегу Владимира Путина во лжи в связи с делом о вмешательством России в выборы в США. По словам главы Белого дома, он доверяет данным американской разведки.