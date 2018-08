Президент США Дональд Трамп ожидает новой встречи с Владимиром Путиным. Саммит в Хельсинки, пишет глава Соединенных Штатов в своем микроблоге Twitter, имел огромный успех. На следующих переговорах можно будет обсудить ряд важнейших вопросов, которые касаются борьбы с терроризмом, безопасности Израиля, ядерного оружия.

The Summit with Russia was a great success, except with the real enemy of the people, the Fake News Media. I look forward to our second meeting so that we can start implementing some of the many things discussed, including stopping terrorism, security for Israel, nuclear........— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2018Напомним, 16 июля в столице Финляндии состоялась уже историческая встреча Путина и Трампа. По итогам саммита российский президент заявил, что отношения двух стран начинают налаживаться. Но нужна новая позитивная повестка, цель которой – поиск точек соприкосновения Вашингтона и Москвы и совместная работа.