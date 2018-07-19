Херсонский городской суд арестовал имущество Кирилла Вышинского —главного редактора РИА Новости Украина .

Херсонский городской суд арестовал имущество Кирилла Вышинского —главного редактора "РИА Новости Украина" .Как передает телеканал "Россия 24", речь идет о квартире, гараже и двух автомобилях. Постановление можно обжаловать в течение пяти дней.15 мая 2018 года сотрудники СБУ устроили обыск в офисе информагентства в Киеве. Одновременно с этим Кирилла Вышинского задержали.Позднее суд арестовал журналиста на два месяца без возможности внесения залога. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. Москва неоднократно называла действия Киева произволом и давлением на СМИ.