Начали с победы. Стартовал новый футбольный сезон среди команд группы Запад второго дивизиона. Владимирский футбольный клуб Торпедо встретился на поле с клубом Псков-747. Первая игра принесла нашей команде победу со счётом 4:1. Это была первый матч Сергея Шалина в качестве капитана чёрно-белых.

Начали с победы. Стартовал новый футбольный сезон среди команд группы "Запад" второго дивизиона. Владимирский футбольный клуб "Торпедо" встретился на поле с клубом "Псков-747". Первая игра принесла нашей команде победу со счётом 4:1. Это была первый матч Сергея Шалина в качестве капитана чёрно-белых. До этого он уже играл за владимирское "Торпедо" как полузащитник. В новом статусе на этом матче дебютировал и Дмитрий Вязьмикин, теперь он главный тренер команды. Помимо этого в клубе пять новичков на разных позициях, плюс ещё несколько игроков находятся на просмотре.