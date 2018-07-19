Пользователи соцсетей воодушевленно комментируют
высказывание бывшего премьер-министра Украины. Юрий Ехануров заявил, что
российскую нефтегазовую отрасль создали украинцы.
Пользователи соцсетей воодушевленно комментируют
высказывание бывшего премьер-министра Украины. Юрий Ехануров заявил, что
российскую нефтегазовую отрасль создали украинцы.
Мир обязан украинцам всеми чудесами света. Они построили
египетские пирамиды и выкопали Черное море. Пользователи веселятся, комментируя
интервью экс-премьера Украины телеканалу NewsOne.
Юрий Ехануров заявил в прямом эфире, что российскую газовую
отрасль создали украинцы. Свою уверенность он объясняет тем, что в этой сфере
до сих пор работают выпускники украинских высших учебных заведений.
"Если разобраться, кто поднял газовую отрасль России?
Украинцы. Ивано-Франковский институт нефти и газа. Это все выпускники там до
сих пор работают. Умом и трудом украинцев было создано все это богатство",
– сообщил зрителям экс-премьер.
Заключение комментаторов ролика, размещенного на видеохостинге
YouTube, было однозначным – "дизлайк", .
Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с
Дональдом Трампом в Хельсинки заявил, что Москва готова продлить контракт по
транзиту газа с Киевом. Вопрос уже обсудил на переговорах в Берлине с
представителями Украины глава российского Минэнерго Александр Новак.
По окончании переговоров Новак заявил, что встреча была
конструктивной. Она прошла в деловой и спокойной обстановке.