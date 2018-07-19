Пользователи соцсетей воодушевленно комментируют высказывание бывшего премьер-министра Украины. Юрий Ехануров заявил, что российскую нефтегазовую отрасль создали украинцы.

Пользователи соцсетей воодушевленно комментируютвысказывание бывшего премьер-министра Украины. Юрий Ехануров заявил, чтороссийскую нефтегазовую отрасль создали украинцы.Мир обязан украинцам всеми чудесами света. Они построилиегипетские пирамиды и выкопали Черное море. Пользователи веселятся, комментируяинтервью экс-премьера Украины телеканалу NewsOne.Юрий Ехануров заявил в прямом эфире, что российскую газовуюотрасль создали украинцы. Свою уверенность он объясняет тем, что в этой сфередо сих пор работают выпускники украинских высших учебных заведений."Если разобраться, кто поднял газовую отрасль России?Украинцы. Ивано-Франковский институт нефти и газа. Это все выпускники там досих пор работают. Умом и трудом украинцев было создано все это богатство",– сообщил зрителям экс-премьер.Заключение комментаторов ролика, размещенного на видеохостингеYouTube, было однозначным – "дизлайк", .Напомним, президент России Владимир Путин на встрече сДональдом Трампом в Хельсинки заявил, что Москва готова продлить контракт потранзиту газа с Киевом. Вопрос уже обсудил на переговорах в Берлине спредставителями Украины глава российского Минэнерго Александр Новак.По окончании переговоров Новак заявил, что встреча былаконструктивной. Она прошла в деловой и спокойной обстановке.