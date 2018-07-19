Мужчина забирал из квартир компьютеры, фотоаппараты и золотые украшения

Мужчина забирал из квартир компьютеры, фотоаппараты и золотые украшения35-летний уроженец Беларуси за четыре дня обворовал в Костроме шесть дворов.Мужчина приехал в регион на своей машине. Он выбирал дома с ветхими входными дверями и проверял замки. Злоумышленник проверял, есть ли кто дома, и после входил в помещение. Он выносил из квартир различную технику и золотые ювелирные украшения.Общая сумма ущерба составила 200 тысяч рублей. По решению суда мужчина проведет в колонии 3,5 года.