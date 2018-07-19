Супруга британского принца Гарри Меган Маркл изо всех сил старается соответствовать высоким требованиям монаршей семьи. Однако у бывшей актрисы, а ныне герцогине Сассекской пока не все получается.

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл изо всех силстарается соответствовать высоким требованиям монаршей семьи. Однако у бывшей актрисы,а ныне герцогине Сассекской пока не все получается.Американке Маркл сложно привыкнуть к консервативному укладужизни королевского двора. Слишком много правил необходимо соблюдать и нюансов учитывать.Некоторые пункты "королевского протокола" у экс-артисткивызывают недоумение. Например, жена принца не может взять в толк, почемукоролева Елизавета II заставляет женщин надевать на официальные мероприятия платьяи юбки, причем чуть ниже колен, ведь в этом сезоне в моду вошли элегантныебрючные костюмы, никак не уступающие красотой и изысканностью.Меган часто приходится обращаться за разъяснениями к супругу принцу Гарри. "Когда что-то не совсем получается у герцогини Сассекской, она очень расстраивается", – приводит слова стилиста Меган Маркл издание PEOPLE.Также члены королевской семьи всегда избегают политических дискуссийна публике. Они могут делится своим мнением, но только за закрытыми дверями собственногодома. Отметим, что на недавней вечеринке в саду резиденции послаВеликобритании в Дублине, герцогиня открыто высказала свое мнение о недавнемреферендуме по легализации абортов в Ирландии, чем вызвала много кривотолков при дворе.Отметим, что отец герцогини Сассекской Томас Маркл внедавнем интервью заявил, что считает образ жизни современных британскихмонархов архаичным. По словам родственника экс– артистки, его наследница внешнесильно изменилась. Новый стиль бывшей звезды Голливуда, по мнению отца, ей не клицу. "Зачем в 2018 году одеваться так, будто на дворе 1930-е? Не понимаю,почему нужно закрывать колени и выбирать такие строгие платья", – заявилТомас. Пожилой мужчина отмечает, что королевская семья слишком консервативна, иправила, по которым она живет, давно устарели.