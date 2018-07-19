Задержанную 16 июля и арестованную в Вашингтоне 29-летнюю российскую активистку Марию Бутину подозревают в том, что она была агентом иностранного государства. Российским дипломатам разрешили посетить арестованную в США Марию Бутину

Задержанную 16 июля и арестованную вВашингтоне 29-летнюю российскую активистку Марию Бутину подозревают в том, чтоона была агентом иностранного государства. Российским дипломатамразрешили посетить арестованную в США Марию БутинуОбвинениядевушке зачитали 18 июля. Ей вменяют участии в заговоре с целью ведениядеятельности в пользу России на территории США, а также в ведении деятельности,не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США в качествеагента иностранного государства.В СШАполагают, что "новая Чапман" работала по распоряжению находящегося под американскимисанкциями высокопоставленного официального лица российского правительства. Бутина своей вины непризнала. Новое заседание по ее делу состоится 24 июля.Стало известно, что посольству России в Вашингтоне все-таки удалосьдобиться разрешения на визит дипломатами к Марии 19 июля. Об этом дипмиссиясообщила на своей официальной странице в Facebook.О россиянке известно то, что она увлекается оружием и оченьамбициозна. Девушка до 2017 года училась в США. Естьинформация о том, что Бутина окончила Американский университет вВашингтоне, получив степень магистра в сфере международных отношений. Крометого, девушка является активной защитницей интересов законопослушных владельцевгражданского оружия.Крометого, Мария успела получить в России красный диплом Алтайского госуниверситета поспециальности – политология. Поступив в аспирантуру, она изучала проблемныедвижения в современной России. Также девушка была членом Общественной палаты Алтайскогокрая.Но и этим сфера интересов "второй Чапман" не ограничивается. Известно,что она любит спорт. "Еще со времен школы увлекается волейболом и плаваньем.Любимые виды спорта – практическая стрельба из пистолета, стендовая стрельба,шахматы. Слушает классическую музыку, увлекается чтением и кино. Свободновладеет английским и начальным уровнем немецкого языка", – цитирует заместителягенерального директора Transparency International Russia Илью Шуманова Eg.ru.