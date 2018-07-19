Задержанную 16 июля и арестованную в
Вашингтоне 29-летнюю российскую активистку Марию Бутину подозревают в том, что
она была агентом иностранного государства. Российским дипломатам
разрешили посетить арестованную в США Марию Бутину
Задержанную 16 июля и арестованную в
Вашингтоне 29-летнюю российскую активистку Марию Бутину подозревают в том, что
она была агентом иностранного государства. Российским дипломатам
разрешили посетить арестованную в США Марию Бутину
Обвинения
девушке зачитали 18 июля. Ей вменяют участии в заговоре с целью ведения
деятельности в пользу России на территории США, а также в ведении деятельности,
не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США в качестве
агента иностранного государства.
В США
полагают, что "новая Чапман" работала по распоряжению находящегося под американскими
санкциями высокопоставленного официального лица российского правительства. Бутина своей вины не
признала. Новое заседание по ее делу состоится 24 июля.
Стало известно, что посольству России в Вашингтоне все-таки удалось
добиться разрешения на визит дипломатами к Марии 19 июля. Об этом дипмиссия
сообщила на своей официальной странице в Facebook.
О россиянке известно то, что она увлекается оружием и очень
амбициозна. Девушка до 2017 года училась в США. Есть
информация о том, что Бутина окончила Американский университет в
Вашингтоне, получив степень магистра в сфере международных отношений. Кроме
того, девушка является активной защитницей интересов законопослушных владельцев
гражданского оружия.
Кроме
того, Мария успела получить в России красный диплом Алтайского госуниверситета по
специальности – политология. Поступив в аспирантуру, она изучала проблемные
движения в современной России. Также девушка была членом Общественной палаты Алтайского
края.
Но и этим сфера интересов "второй Чапман" не ограничивается. Известно,
что она любит спорт. "Еще со времен школы увлекается волейболом и плаваньем.
Любимые виды спорта – практическая стрельба из пистолета, стендовая стрельба,
шахматы. Слушает классическую музыку, увлекается чтением и кино. Свободно
владеет английским и начальным уровнем немецкого языка", – цитирует заместителя
генерального директора Transparency International Russia Илью Шуманова Eg.ru.