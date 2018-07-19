Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала уход из жизни молодого спортсмена Дениса Тена, который погиб после перепалки с вооружеными грабителями. По ее словам, парень мог остаться в живых, если бы не переехал из США в Казахстан.

Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала уход из жизни молодого спортсмена Дениса Тена, который погиб после перепалки с вооружеными грабителями. По ее словам, парень мог остаться в живых, если бы не переехал из США в Казахстан.Смерть молодых и талантливых людей всегда вызывает у общественности бурную реакцию. Особенно в такие моменты уязвимы люди, которые трепетно относились к усопшему.Так, после смерти 25-летнего фигуриста Дениса Тена многие спортивные деятели буквально впали в отчаяние. Известный тренер Татьяна Тарасова предположила, что жизнь парня могла сложиться иначе, если бы он остался жить в США, где тренировался на протяжении долгого времени, передает телеканал "360"."Он был настоящий талант. Перспективы были любые, Олимпийские игры бы выиграл в Сочи. Так бы и было, если бы он не переехал в Америку. А теперь думаю, сидел бы там лучше, в Америке, и никто бы его не пырнул", – сказала она. По всей видимости, Татьяна Анатольевна убеждена, что жители США застрахованы от разбоев, грабежей и не сталкиваются с насилием.Своими эмоциями по поводу смерти Тена также поделилась фигуристка Татьяна Тотьмянина. "Мы с Денисом буквально пару дней назад созванивались, это что-то жуткое. Он был человек целеустремленный. Ужасно это сейчас говорить – "был", – рассказала она.Жители Казахстана начали приносить цветы к месту убийства фигуриста Дениса Тена. В Сети были обнародованы соответствующие кадры.Cтоит отметить, что весть о гибели Тена облетела весь мир, повергнув в шок спортивное сообщество. "Мы глубоко потрясены произошедшим с Денисом Теном и выражаем свои самые глубокие соболезнования его семье, друзьям и поклонникам", – написали представители Международного союза конькобежцев в Сети.Ранее сообщалось, что казахстанский фигурист Денис Тен скончался от ножевого ранения. Спортсмен застал неизвестных мужчин во время кражи зеркал с его автомобиля. Фигурист попытался дать злоумышленникам отпор, после чего был смертельно ранен ножом.В результате происшествия Денис потерял три литра крови и скончался в больнице. Правоохранители, которые занимаются поиском убийц, сообщили, что в их распоряжении находится описание подозреваемых.