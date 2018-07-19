Двое детей и пожилая женщина получили ранения в результате взрыва гранаты в Горловке.

Двое детей и пожилая женщина получили ранения в результате взрыва гранаты в Горловке.Как передает ТАСС, об этом сообщило Донецкое агентство новостей, подчеркнув, что состояние пострадавших, которые приходятся друг другу родственниками – тяжелое.Инцидент произошел в центральной части Горловки. Подробности произошедшего уточняются.Горловка – город на востоке Украине, входит в состав Донецкой народной республики. Население насчитывает почти 251 тысячу человек.