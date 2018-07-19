Десять отрядов путешествовали по десяти «станциям», на каждой из которых ребята выполняли ответственные задания и узнавали часть ключевой фразы.

Инспекторы ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями пятого отряда федеральной противопожарной службы, районным отделением Всероссийского добровольного пожарного общества и сотрудниками отделения молодежной политики организовали в загородном оздоровительном лагере «Хрусталек» обучающее мероприятие «Безопасный квест».В необычном мероприятии были задействованы все: отдыхающие в лагере дети, вожатые и педагоги. Десять отрядов, получив свои маршрутные листы, начали путешествие по десяти «станциям». На каждой из них необходимо было выполнить определенное задание, набрать наибольшее количество баллов и узнать часть ключевой фразы.Ребятам пришлось вспомнить и применить знания и умения в области безопасности и самоспасения. Необходимо было оказать первую медицинскую помощь условному утопающему, привести в действие огнетушитель, ответить на вопросы по правилам дорожного движения, безопасности на воде и в лесу. Познакомиться со спецсредствами, экипировкой и снаряжением, которые ежедневно используют сотрудники полиции и пожарные.После прохождения всех этапов, участники составили из полученных подсказок свои ключевые фразы. В это время судьи подводили итоги. Команды, набравшие максимальное количество баллов, были награждены футбольными, волейбольными и баскетбольными мячами.Встреча завершилась на позитивной ноте – пожеланием приятного и безопасного отдыха и совместным фото на память.