Прокурор подал иск в суд в связи с признаками нарушений правил пожарной безопасности

Прокурор подал иск в суд в связи с признаками нарушений правил пожарной безопасностиКовровский городской суд приостановил эксплуатацию детской игровой площадки в ТЦ «Мандарин» из-за признаков нарушений требований пожарной безопасности, сообщается на сайте суда.В суд поступил иск прокурора города Коврова. В исковом заявлении указано, что площадка развлечений «Маленькие личности» с игровой зоной расположена на третьем этаже торгового центра. На площадке расположено игровое оборудование: батут, сухой бассейн с шариками, паролоновая яма и скалодром.Между тем, по закону детские игровые зоны необходимо размещать не выше второго этажа и не далее 20 м от эвакуационного выхода.Согласно экспертному заключению, размещение детской площадки на третьем этаже является нарушением правил пожарной безопасности. Увеличение необходимого для эвакуации времени может поставить под угрозу жизнь и здоровье людей.Прокурор потребовал приостановить эксплуатацию детской зоны торгового центра. Суд удовлетворил просьбу прокурора о принятии обеспечительных мер и приостановил эксплуатация площадки до рассмотрения искового заявления и вступления решения суда в законную силу.