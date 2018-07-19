В соревнованиях приняли участие более 200 сотрудников органов внутренних дел из 14 сборных команд территориальных подразделений и 21 команды Аппарата Главного управления...

На территории лыжной базы ГБОУ Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта состоялся лично-командный чемпионат Главного Управления МВД России по г. Москве по легкоатлетическому кроссу.В программе чемпионата ГУ МВД России по г. Москве были предусмотрены следующие этапы: бег на 3 и 5 км, а также смешанная эстафета 4х1 км. В соревнованиях приняли участие более 200 сотрудников органов внутренних дел из 14 сборных команд территориальных подразделений и 21 команды Аппарата Главного управления.Главным судьей чемпионата стал заместитель начальника 4 отдела УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве – начальник 2 отделения подполковник внутренней службы Станислав Анищенко, заместителем главного судьи – заместитель начальника УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве – начальник 4 отдела подполковник внутренней службы Евгений Степанченко.«Сегодня, подведя итоги чемпионата, будет сформирована сборная команда столичного главка. Она отправится на чемпионат МВД России по легкоатлетическому кроссу, который будет проходить с 3 по 8 августа 2018 года в г. Владимире. Спорт – это неотъемлемая часть жизни полицейских. А легкая атлетика – это отличный способ проверить уровень спортивных показателей и выносливости. На данный момент в соревнованиях стражи правопорядка показали достойный результат», – отметил главный судья чемпионата Станислав Анищенко.В легкоатлетической комбинированной эстафете победила команда Управления по охране общественного порядка ГУ МВД России по г. Москве; 2-е место завоевала команда – УВД по ЦАО, а 3-место – УВД по ЮАО.В завершение чемпионата победителям вручили памятные призы, кубки и медали.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве