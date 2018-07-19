Полтысячи домов поставят на капитальный ремонт. Такой план на этот год перед собой поставил фонд капремонта. За 4 года действия программы в регионе обновление получили более 2 тысяч жилых строений. В Фонде отмечают, сейчас в нашем регионе люди платят почти 90% взносов, а во Владимире около 92%. В основном эти деньги идут на самые востребованные строительные работы. Какие? расскажет Валентина Мартынова.

Полтысячи домов поставят на капитальный ремонт. Такой план на этот год перед собой поставил фонд капремонта. За 4 года действия программы в регионе обновление получили более 2 тысяч жилых строений. В Фонде отмечают, сейчас в нашем регионе люди платят почти 90% взносов, а во Владимире около 92%. В основном эти деньги идут на самые востребованные строительные работы. Какие? расскажет Валентина Мартынова.(ул. Верхняя Дуброва)Пока жители этой высотки на свои этажи вынуждены подниматься пешком. Но эти неудобства временные, и связаны с приятными событиями. В доме устанавливают современное лифтовое оборудование, прежняя техника служила больше 30лет и уже морально устарела.Владлен Чернов, зам.директора компании подрядчика: "Меняется полностью. От старого оборудования ничего не останется. Включая, будут заменены управляющие кабины, двери шахты, лебедки, станции управления и будет произведен косметический ремонт машинного помещения".Всего по программе капремонта в области в этом году планируется обновить 90 лифтов в многоквартирных домах. 400 уже заменили в прошлые годы. Пользоваться новыми лифтами жители этого дома смогут уже в конце августа. Срок эксплуатации оборудования - 25 лет. На его замену только в одном подъезде ушло более полутора миллионов рублей. В высотных домах лифтовое оборудование является одной из приоритетных статей расходов по капремонту, не считая, конечно, крыши.Глеб Серёгин, директор департамента по ЖКХ: "Естественно, кровля - это основной наш вид работ. Потому что, в первую очередь, когда течёт крыша, людей беспокоит именно кровля. Это порядка 60% от общего объёма - это кровля, плюс фасады на втором месте. Но тем не менее в этом году у нас есть ремонт подвала в небольших количествах, ну и сети, естественно - теплоснабжение, водоснабжение - будем менять".(ул. Чайковского)Здесь на Чайковского, 9 крыша тоже стала главным объектом капремонта. Её сделали ещё в прошлом году. А уже в этом жителям отремонтировали и фасад за счёт бонусной программы. Дополнительные деньги выделяются на те дома, где нет долгов по капремонту, жители, наоборот, платят вперёд. В этом году за счёт средств Фонда капремонта по бонусной программе в области отремонтируют 30 домов.Артём Андреев, директор управкомпании ЖРЭП № 8: "Вот данный дом один из тех, которые смогли увеличить собираемость по капитальному ремонту более 100% и позволило попасть им в бонусную программу. За бонусную программу они получили ремонт фасада".(проспект Строителей)А это уже крыша другого дома. Тоже новая и сделана по современным технологиям. Здесь используется так называемая "наплавляемая кровля". На жилых домах она необходима, поскольку по крыше могут ходить специалисты организаций, которые обслуживают дом.Владимир Артемьев, директор компании подрядчика: "Кровля должна быть эксплуатируемая. Потому что здесь смотрите, антенны, вытяжки и всё. Здесь очень много людей, которые эксплуатируют эту кровлю. А за каждым не уследишь. Эта кровля отличается тем, что практически здесь можно даже на широких каблуках ходить и здесь ничего не будет".В среднем, в области ежегодно капитально ремонтируется порядка 500 домов, а в общей сложности, в программе фонда до 2043 года только во Владимире обновление получат более 2 тысяч многоквартирных домов.