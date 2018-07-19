19-летний молодой человек предложил своему младшему брату похищать чужое имущество

19-летний молодой человек предложил своему младшему брату похищать чужое имуществоУголовное дело возбуждено в отношении 19-летнего жителя Судогодского района и его 14-летнего брата, обвиняемых в кражах, сообщает следственное управление СК России по Владимирской области.Установлено, что браться в последнее время проживали с отцом. По версии следствия, 19-летний молодой человек предложил своему младшему брату похищать чужое имущество для продажи. Затем подозреваемые совершили несколько краж из домов и дач.По данным следствия, злоумышленники похищали старинные сундуки, статуэтки, самовары и другие вещи, которые, по их мнению, являлись дорогостоящим антиквариатом. Потерпевшими по делу признаны пять человек.Сейчас решается вопрос о мере пресечения в отношении братьев. Все обстоятельства преступления устанавливаются совместно с органами системы профилактики МВД. Действия старшего брата могут быть дополнительно квалифицированы как вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (статья 150 УК РФ).