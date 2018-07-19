В центре Харькова – города, где родилась Людмила Гурченко, 19 июля открыли памятник актрисе. Идея его создания принадлежит мэру города Геннадию Кернесу. На тожественную церемонию пришли городские власти, поклонники творчества актрисы, ее друзья и близкие.

В центре Харькова – города, где родилась Людмила Гурченко, 19 июля открыли памятник актрисе. Идея его создания принадлежит мэру города Геннадию Кернесу. На тожественную церемонию пришли городские власти, поклонники творчества актрисы, ее друзья и близкие.Над монументом работали ведущие харьковские скульпторы и архитекторы, а автором стал Катиб Мамедов, который ранее, в частности, уже украсил город фигурами героев произведений Ильи Ильфа и Евгения Петрова — Эллочки Людоедки и Кисы Воробьянинова, сообщает ТАСС.Сам Мамедов признавался, что более 20 лет мечтал увековечить образ великой актрисы.Памятник представляет собой композицию высотой около 7,5 метра. На постаменте изображены 15 персонажей из шести кинолент с участием Гурченко, в том числе Леночка Крылова из фильма "Карнавальная ночь", Раиса Захаровна из фильма "Любовь и голуби" и другие персонажи в ее исполнении.Над ними возвышается фигура самой актрисы в элегантном платье и шляпе с широкими полями.Власти города обустроили и сквер, на территории которого установлен памятник: были обновлены дорожки и газоны, поставлены новые лавки и фонари с подсветкой, а для обеспечения безопасности также была установлена система видеонаблюдения.Был на церемонии открытия памятника и супруг актрисы — режиссер Сергей Сенин. Он сказал, что сегодня у многих сбылась мечта – у автора памятника, который хотел его сделать, и, наверное, у самой актрисы, пишет местный новостной портал.Людмила Марковна Гурченко родилась в Харькове 12 ноября 1935 года. В 1943 году она пошла в школу № 6 (в настоящее время — Мариинская гимназия), которая находилась во дворе дома, где она тогда жила. Осенью 1944-го она поступила в музыкальную школу имени Бетховена, а в 1953 году, после ее окончания, уехала в Москву, где поступила во ВГИК.В Харькове есть переулок, который носит имя актрисы. Кроме того, на доме, где Людмила Гурченко жила во время немецкой оккупации, харьковские художники нарисовали ее портрет.