В курортной столице Латвии все готово к открытию фестиваля Лайма. Рандеву. Юрмала – 2018. За несколько часов до старта певица дала интервью Dni.Ru

В курортной столице Латвии все готово к открытию фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала – 2018". За несколько часов до старта певица дала интервью Dni.Ru"Я недавно сделала потрясающий вывод, – улыбается хозяйка фестиваля. – Все артисты – это большие эгоисты. Мы все занимаемся исключительно собой. Где моя гримерка, где моя машина, где мой самолет? Я, я, я, всегда только я"."Но когда я начала проводить свой музыкальный фестиваль, то стала думать о себе в последнюю очередь, – поразила Лайма. – Так что если на концерте и будут накладки, то только у меня – значит, я, заботясь о своих гостях, сама у себя что-то не додумала".Певица призналась, что 99 процентов приглашенных звезды – те, кого она лично хотела бы видеть и кого лично приглашала. "У меня скверный характер. Меня надо любить. Тогда и я буду любить", – объяснила она выбор артистов для фестиваля. Каждый из них в Лайму от Лаймы просто без ума. А она даже приглашает артистов к себе домой на репетиции – это очень сближает.Напомним, что на фестивале “Лайма. Рандеву. Юрмала – 2018”, который пройдет с 19 по 22 июля, будут выступать такие артисты как Филипп Киркоров, Андрей Макаревич, Интарс Бусулис, Ани Лорак, Ксения Сидорова, Вера Брежнева, Хибла Герзмава, Sunsay, Тамара Гвердцители, Марио Бионди, Григорий Лепс, Верка Сердючка, Ballet Freedom и многие другие.