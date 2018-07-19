Депутаты единогласно поддержали предложение о наименовании новых улиц

Депутаты единогласно поддержали предложение о наименовании новых улицКомитет по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям Совета народных депутатов Владимира поддержал предложение городской топонимической комиссии о наименовании новых улиц в микрорайоне Полянка.При наименовании новых улиц топонимисты руководствовались географическими признаками. Например, одну из улиц предложили назвать Фалалеевской, поскольку ранее в районе современной Полянки находилась деревня Фалалеевка. Два переулка расположены на месте бывших проселочных дорог, поэтому их решили назвать Проселочными.Таким образом, если на предстоящей сессии горсовета не возникнет возражений, то в городе появятся улицы Большая Полянка, Малая Полянка, Боголюбка, Фалалеевский, Славянский, а также 1-й и 2-й Проселочные переулки.