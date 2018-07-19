Молодому человек стало плохо после того, как он вдохнул газ из баллона

Молодому человек стало плохо после того, как он вдохнул газ из баллона17-летний подросток погиб, вдохнув газ из баллона во Владимирской области, сообщает следственное управление СК России по региону.По версии следствия, 18 июля молодой человек вдохнул газ из баллона на балконе квартиры своего друга. Спустя десять минут подросток почувствовал себя плохо, упал на пол и начал задыхаться. Его друг рассказал о случившемся матери, которая в это время была во дворе. На место вызвали скорую помощь, однако врачам лишь оставалось констатировать смерть.Позже друг подростка сообщил, что они купили баллон «Газ бутан» и вдыхали пары вещества. По его словам, они и раньше делали это, но все обходилось.Следственное управление сообщает, что с 2014 по 2017 год шестеро подростков погибли при употреблении токсичных веществ. Они вдыхали пары газа из баллонов для заправки зажигалок. Таким же привычкам были подвержены их друзья и знакомые.Во всех случаях дети погибали через несколько минут после вдыхания газа, что не позволяло своевременно оказать им медицинскую помощь.