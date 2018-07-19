Это одно из излюбленных мест отдыха горожан

Это одно из излюбленных мест отдыха горожанНа берегу урочища Овинцы региона пройдет акция «Экологический десант». Волонтеры очистят территорию у Костромского моря, одного из излюбленных мест для отдыха у горожан.Мероприятие состоится в субботу, 21 июля. К акции могут присоединиться все желающие. Известно, что в субботнике примут участие рыбаки, туристы, водомоторники и добровольцы. Мусор поднимут с урочища и отвезут на полигон отходов.Уборка начнется в 9 утра. Проводка судов стартует от деревни Спас.