Воздушное пространство Бельгии закрыто из-за компьютерного сбоя. Соответствующее сообщение размещено в Twitter компании Бельгоконтроль, обеспечивающей управление воздушным трафиком над территорией Бельгии. Между тем, известно, что рейс из Москвы благополучно приземлился в Брюсселе, несмотря на закрытие воздушного пространства Бельгии.

Воздушное пространство Бельгии закрыто из-за компьютерного сбоя. Соответствующее сообщение размещено в Twitter компании "Бельгоконтроль", обеспечивающей управление воздушным трафиком над территорией Бельгии."Возникла проблема с загрузкой полетных данных. Мы работаем над ее решением. Дана команда всем бортам освободить воздушное пространство", — говорится в твите.В аэропортах Брюсселя, Льежа и Шарлеруа ТАСС подтвердили, что все рейсы перенаправляют в соседние страны — Нидерланды, Францию, Германию и Люксембург. Общее число перенаправленных рейсов составляет на данный момент около 30.Между тем, известно, что рейс из Москвы благополучно приземлился в Брюсселе, несмотря на закрытие воздушного пространства Бельгии. Никаких подробностей этого приземления пока нет.