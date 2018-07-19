Исследователям уже не раз удавалось находить хорошо сохранившихся древних насекомых, пленённых янтарём. Но на этот раз находка превзошла все ожидания: учёные впервые нашли в куске янтаря останки древнего детёныша змеи возрастом 99 миллионов лет.

Исследователям уже не раз удавалось находить хорошо сохранившиеся останки древних насекомых, "пленённых" янтарём (окаменелой древесной смолой). Более того, попадались и весьма необычные экземпляры с оперённым хвостом динозавра, ящерицами и даже листьями самых древних плотоядных растений. Теперь же учёные впервые нашли в янтаре останки доисторического детёныша змеи возрастом примерно 99 миллионов лет. Иными словами, существо обитало во времена мелового периода.Исследовательская группа во главе с доктором Лидой Син (Lida Xing) из Китайского университета геологических наук в Пекине и профессором Майклом Колдуэллом (Michael Caldwell) из канадского Альбертского университета обнаружили ценную окаменелость в Мьянме.Собственно, запасы янтаря, которые обнаруживают на севере Мьянмы, содержат одни из самых разнообразных "наборов" останков животных мелового периода. Некоторые палеонтологи буквально охотятся за важным содержимым древней смолы на рынках Мьянмы. Так, специалистам посчастливилось отыскать там два прекрасно сохранившихся крошечных крыла эпохи динозавров.Вот и на этот раз учёные наткнулись на ценную находку, рисующую красочную картину биоразнообразия бывшего суперконтинента Гондваны, сообщается в пресс-релизе исследования.Специалисты использовали особую технологию, позволяющую им внимательно рассмотреть мельчайшие образцы внутри янтаря, не разбивая его на части.Они обнаружили примерно половину позвонков неповреждённого плода или новорождённой змеи: почти 100 позвонков, общей длиной 4,8 сантиметра. К сожалению, голова в янтаре не сохранилась.Тем не менее это не помешало им дать существу видовое название Xiaophis myanmarensis: "xiao" – это китайское слово, означающее "рассвет", "ophis" – слово "змея" на греческом языке, а "myanmarensis" же означает Мьянма.Благодаря проведённому анализу, авторы работы считают, что перед ними действительно останки детёныша змеи."Он [детёныш змеи] восходит к эпохе динозавров, задолго до того, как змеи начали дифференцироваться в современные группы. Эта окаменелость помогает пролить свет на то, как примитивные змеи расселялись от южных и до северных континентов. И хотя окаменелость нашли в северном полушарии, она сильно напоминает южноамериканских змей, которые обитали в то время", — говорит член исследовательской группы доктор Алессандро Пальчи (Alessandro Palci) из Университета Флиндерса.Отмечается, что окаменелости змей невероятно редки. Во всём мире насчитывается порядка 15 окаменевших змей, обитавших в тот же период, что и исследуемый образец. Между тем в янтаре специалисты ранее никогда не находили подобных существ. "Это абсолютно первое", — заключает Колдуэлл.Впрочем, он надеется, что удача ещё раз улыбнётся исследователям, и они отыщут ещё несколько ценных экземпляров. По словам Колдуэлла, другие подобные находки, вероятно, уже присутствуют в коллекциях, просто они ещё не идентифицированы.Отмечается, что ещё один кусочек янтаря, также найденный в Мьянме, содержит фрагмент, скорее всего, змеиной кожи со светлыми и тёмными полосами на чешуйках.Исследователи не могут точно сказать, является ли эта кожа змеиной. Между тем размер, форма и расположение чешуек предполагает, что это так. Скорее всего, кожа принадлежала более крупной змее, заключают авторы работы.Описание любопытной находки представлено в научном издании Science Advances.Добавим, что ранее авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, что в куске янтаря впервые найден клещ, завёрнутый в паутину. И с ним дважды приключилась весьма неприятная история.