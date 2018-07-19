Мимика первой леди США Меланьи Трамп в Хельсинки вызывает жалость. Так считает частнопрактикующий психолог Олег Сергиенко.

Мимика первой леди США Меланьи Трамп вХельсинки вызывает жалость. Так считает частнопрактикующийпсихолог Олег Сергиенко.Специалистнашел объяснение поведению жены Дональда Трампа после рукопожатия президентаРоссии Владимира Путина, когда улыбающуюся Меланью "перекосило". ПользователиСети уверены, что на ее лице отразился испуг перед российским лидером. Однако психологполагает, что дело вовсе не в этом.По мнению Сергиенко, первая леди США производитвпечатление глубоко несчастной женщины, у которой далеко не все в порядке всемейной жизни и в личных отношениях с супругом. "Судя по тому, что я вижу потелевидению и в Интернете, у них с Меланьей явно есть внутрисемейные проблемы.Из-за этого она, возможно, просто боится сорваться на публичном мероприятии иподвести своего импульсивного мужа", – цитирует эксперта .По его мнению, Трамп запугал жену и относится кней недостаточно уважительно. "Лично у меня Меланья Трамп вызывает глубокоесочувствие", – резюмировал психолог.С ним согласен и профайлер-полиграфолог Илья Степанов. "Видны глаза навыкате, напряженнорастянутый рот, видно, как приподнимается внутренний угол бровей... Все этосоответствует эмоции сильного страха", – приводит слова специалиста газета "Взгляд".Онсчитает, что эта эмоция носит глубоко внутренний характер, а сама встреча с ВладимиромПутиным очень некомфортна. "Во времяфотографирования президентов очень похожа на человека, которого дома отчитывают,ставят в угол на горох, в крайнем случае бьют", – заявил Степанов. Такжеон, как и Олег Сергиенко, признал напряженные отношения между Дональдом иМеланьей Трамп. К слову, печальный вид первой леди США не раз вызывал пересуды в соцсетях.Напомним, что перваяполноформатная встреча президента России Владимира Путина и американскоголидера Дональда Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. После этого глава Белогодома заявил, что в плохих отношениях между государствами виноваты обе стороны.