Второй год подряд Лолита участвует в фестивале Лайма. Рандеву. Юрмала. За кулисами концертного зала Дзинтари с артисткой без комплексов встретился корреспондент Dni.Ru.

Второй год подряд Лолита участвует в фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала". За кулисами концертного зала "Дзинтари" с артисткой без комплексов встретился корреспондент Dni.Ru.В этом году единственная дочь певицы Ева успешно окончила школу в Киеве. Все дороги перед девушкой были открыты. "Я наслушалась про учебу в Лондоне и других странах, – говорит Лолита. – Не то, чтобы я была не уверена в дочери, нет. Просто мы никогда не отпускали ее далеко. А бабушка, с кем Ева живет, наседка по своей природе. Хотя меня можно было в седьмом классе оставить одну, когда мама уезжала на гастроли, и все знали, что все будет нормально""В итоге дочь поступила в Варшавский университет на филологический факультет, – призналась Лолита. – У нее склонность к языкам, поэтому сомнений даже не было. Она очень хорошо знает английский – смотрит сериалы, мгновенно находит любую информацию. Кроме этого, дочь в школе занималась немецким, хотя ей больше нравится французский".Но начнется учеба в престижном вузе с изучения польского языка. "В Киеве есть филиал этого университета, и целый год Ева будет заниматься там, – продолжает Милявская. – А потом уже поедет, собственно, в Варшаву. Начнется взрослая жизнь"."Мы надеемся на качественное образование, – говорит Лолита. – И мы не даем Еве спуску – сейчас, летом, она занимается с педагогами. Моя мама в ужасе, она говорит: "Дай ребенку хоть поплавать!" Я отвечаю: "Ничего страшного. Я не плавала. Пусть поработает сейчас, зато потом кусок хлеба будет в руках".В Варшаве дочь Милявской обретет самостоятельность и станет ответственной за свои поступки, хотя после постоянной опеки бабушки это будет сложно. "Мы мечтаем о том, что бабушка останется дома, а Ева в 18 лет будет жить взрослой жизнью, – пояснила артистка. – Первый год набьет себе шишки. все как положено. А потом будет легко. Она приспособлена к хозяйству, умеет готовить, стирать, убирать. Правда, пока бабушка, которой 75, не дает ей этим заниматься. Но я сказала: "Хватит! Этому надо положить конец!"