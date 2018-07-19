Действующий чемпион Италии Ювентус отклонил предложение лондонского Челси, который заинтересован в приобретении защитника старой синьоры Даниэле Ругани и нападающего Гонсало Игуаина. Англичане предложили за двоих игроков 90 миллионов евро.

Действующий чемпион Италии "Ювентус" отклонил предложение лондонского "Челси", который заинтересован в приобретении защитника "старой синьоры" Даниэле Ругани и нападающего Гонсало Игуаина. Англичане предложили за двоих игроков 90 миллионов евро.Однако, как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Football Italia, боссы туринского клуба даже не стали рассматривать это предложение. Они намерены выручить за игроков не меньше 100 миллионов евро. Ругани оценивается ими в 40 миллионов евро, в то время как Игуаина они не продадут дешевле, чем за 60 миллионов евро.Сообщается, что в услугах обоих футболистов лично заинтересован новый наставник "синих" Маурицио Сарри, который приступил к исполнению своих обязанностей нынешним летом. Ранее он возглавлял "Наполи".