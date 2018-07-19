За освобождение похищенного в Абхазии российского предпринимателя Максима Яковлева требуют 200 миллионов рублей, заявила его супруга правоохранительным органам республики.

За освобождение похищенного в Абхазии российского предпринимателя Максима Яковлева требуют 200 миллионов рублей, заявила его супруга правоохранительным органам республики.Как передает "Интерфакс", об этом сообщили в генпрокуратуре Абхазии.Отмечается, что жена Яковлева передала правоохранительным органам записку от мужа, в которой тот сообщает, что его держат в подвале, требуя от него 200 миллионов рублей за выкуп, и просит организовать передачу денег в обмен на свою жизнь.53-летний Яковлев, являющийся жителем Санте-Петербурга, был похищен в Новом Афоне преступниками 20 июня из номера гостиницы "Afon rezort", где проживал с начала апреля. Трое бандитов в масках и камуфлированной форме, угрожая персоналу оружием, ворвались к Яковлеву и насильно увезли его в неизвестном направлении.В тот же день прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело о разбойном нападении и похищении человека из корыстных побуждений. При этом при осмотре номера Яковлева была обнаружена крупная сумма денег, спрятанная в тайнике.Похищенный является миноритарным акционерем АО "Кировский завод" и гендиректором АО "Полиграфоформление", который выпускает этикетки для производителей шоколада, табака и напитков. Яковлев также владеет долями в зарубежных компаниях, в том числе контролирует кипрскую "Девонкрофт Ентерпрайзес Лимитед", которая числится основным собственником долей холдинга "Полиграфоформление".По словам его жены, он временно уезжал из России в Абхазию, чтобы выйти из-под статуса валютного резидента.В 2013 году был объявлен в розыск по линии Интерпола со стороны Киргизии, которая обвинила бизнесмена в самоуправстве с применением насилия, завладении чужим имуществом и незаконном захвате помещений.По версии киргизских правоохранительных органов, Яковлев нанес ущерб почти в 40 миллионов рублей своему деловому партнеру Олегу Подобедову, с которым они закупали оборудование для совместной полиграфической компании в Бишкеке.