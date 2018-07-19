Очевидцы сняли на видео последствия смертельной аварии, произошедшей в Воронежской области: водитель Лады Гранты в дороге заснул, врезался в барьерное ограждение, а затем столкнулся с двумя грузовиками. В результате ДТП пассажирка, сидевшая в легковой машине, погибла. Два человека в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию.

Под Воронежем в Раменском районе сегодня, 19 июля, произошла авария. По свидетельствам очевидцев, водитель "Лады Гранты" заснул, врезался в барьерное ограждение, а затем столкнулся с двумя грузовиками.Легковая машина в результате аварии превратилась в груду металла, а девушка, находившаяся в ее салоне, погибла на месте. Еще двое мужчин из "Гранты" — водитель и его спутник — получили тяжелые травмы: сейчас они находятся в реанимации, где за их жизни борются врачи.Водители грузовиков практически не пострадали.